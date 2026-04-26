Patates suyu

“Yanımdaki yaşlı bir amca rahatsızlandığımı hareketlerimden, yüzümden anlamış”

İkindi namazından çıktık. Caminin çay ocağında oturuyorduk. Tane patates satan küçük bir kamyonet yaklaştı. Patates satan genç selam verdi:

-Tane patates satıyorum, hesaplı veriyorum, dedi.

-Gel delikanlı. Hele bir çayımızı iç. Kalkarken patates de alırız, dedim.

Delikanlı geldi yanımıza oturdu. Ağrılı Şerafettin Ağabey delikanlıya dedi ki:

-Evlat satıyorsun bu patatesleri ama faydasını biliyor musun?

-Ne bileyim dayım, işte kızartılır, haşlanır, ekmeğe katılır, közde yapılır filan...

Şerafettin Ağabey:

-O zaman ben size yaşadığım bir anımı anlatayım, dedi. Halka biraz daha genişledi. Neredeyse 20 kişi olduk. Şerafettin Ağabey, anlatacağı konuyu dinleyen çok olunca biraz daha işi ciddiye aldı:

“Ben delikanlılıktan itibaren mide ağrısı yaşayan biriydim. Ta ki 5 yıl öncesine kadar. Babam Almanya'dan bir hap gönderdi, Türkiye'de neredeyse gitmediğim doktor kalmadı. Hepsi de yaklaşık olarak 'midende yanma ekşime vs. var' dedikten sonra birkaç ilaç yazıyor ve 'bunları kullan' diyorlardı. 5 yıl önce bir sabah işe gidiyordum. Belediye otobüsünde yine sancım tuttu. Yanımdaki yaşlı bir amca rahatsızlandığımı hareketlerimden, yüzümden anlamış olacak ki bana:

-Hayrola evlat neren ağrıyor? dedi. Ben de yaşadıklarımı kısaca ona anlattım.

-Evlat, bunun çaresini Allah toprakta yaratmış hem de çok ucuz.

-Nedir bunun çaresi bana da söyler misin, dedim.

-Bildiğimiz patatesi rende ile ya da herhangi bir meyve sıkacağı ile sıkıp suyunu sabah aç karnına ‘Ya Rabbi şifa sendedir’ deyip aç karnına yemekten bir saat önce bu suyu içeceksin. 15 gün buna devam et Allah'ın izniyle şifa versin. Bir de sigarayı bırak” dedi.

Amcaya söz verdim. Sigarayı da bıraktım. 15 gün tane patates suyunu onun dediği şekilde içtim gördüğünüz gibi gayet sağlıklıyım. Geçen yıl hacca da gittim geldim. Oralarda da hiçbir problem yaşamadım, dedi.

Çaylarımızı içtik. 10 dakika içinde delikanlının patatesleri bitti. Giderken Şerafettin Ağabeye:

-Sağ ol dayı. Sayende patatesleri de bitirdik, dedi. Hepimiz gülüştük...

***

Not: Bu bir hatıra yazısıdır. Yazıda anlatılanlar sağlık tavsiyesi niteliğinde değildir. Sağlığınız için doktorunuza danışınız.

Ramazan Günhan-Bursa

