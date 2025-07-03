100 yaşını hasta yatağında kutladı! Sultan Reşad'ın torunu Emel Hanımsultan Osmanlı hanedanında ikinci kişi

35. Osmanlı padişahı Sultan Mehmed Reşad Han’ın üçüncü kuşak torunu Emel Nuricihan Hodo Hanımsultan 15 Haziran 2025 günü 100 yaşını doldurarak 101 yaşına bastı.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’den itibaren padişah ve şehzadeler ile bunların oğulları ve kızları içinde 100 yaşını geçen ikinci kişi olan Emel Hanımsultan 100. yaş gününü hasta yatağında kutladı.

35. Osmanlı padişahı Sultan Mehmed Reşad Han’ın üçüncü kuşak torunu Emel Nuricihan Hodo Hanımsultan 100 yaşını doldurdu.

Ortaköy’de Emin Vafi Korusu içindeki evinde yaşayan Emel Hanımsultan, 100'üncü yaşını hasta yatağında kutladı.

EN UZUN YAŞAYANLAR

İstanbul Topkapı Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Pazan’ın verdiği bilgiye göre Osmanlı padişahları içinde sadece Orhan Gazi’nin 80 yaşına ulaştığı biliniyor.

Osmanlı şehzadelerinden Sultan II. Abdülhamid Han’ın ikinci kuşak torunu Osman Ertuğrul Efendi, 2009’da 97 yaşında, şehzade kızları olan sultanlardan Dürrüşehvar Sultan ise 2006’da 92 yaşında vefat ettiler.

Sultanların oğulları olan sultanzadelerden Osman Nami Osmanoğlu 2010’da 92 yaşında, sultanların kızları olan hanımsultanlardan ise Bilun Hanımsultan 2019’da 100 yaşını beş ay kadar geçmiş olarak vefat etti.

EMEL HANIMSULTAN KİMDİR?

Sultan Reşad’ın en büyük oğlu Şehzade Mehmed Ziyaeddin Efendi’nin Ünsiyâr Hanımefendi’den doğan kızlarından Rukiye Sultan, 11 Ekim 1906 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda dünyaya geldi.

Ferik Abdülkerim Cevdet Paşa’nın oğullarından Üsteğmen Sokullu Abdülbaki İhsan Beyefendi (1900-1968) ile 5 Ocak 1924’te Haydarpaşa Köşkü’nde evlendi. Bu nikâh, sürgünden önce vatanda kıyılan son sultan nikâhıdır. Bu evlilikten Beyrut’ta 15 Haziran 1925’te Behiye Emel Nuricihan Hanımsultan dünyaya geldi.

Kızı daha 6 aylıkken hastalanan Rukiye Sultan, tedavi için gittiği Budapeşte’de 20 Şubat 1927 tarihinde vefat etti. Orada Gül Baba Türbesi’ne defnedildi. Kucağında bir bebekle ortada kalan Abdülbaki İhsan Beyefendi 1928’de vatana dönmek istedi.

Her ne kadar sultan zevcesi vefat ettiği için kendisi sürgün kanunu kapsamından çıksa da hanımsultan olan kızının Türkiye’ye girmesi yasak olduğundan, Mustafa Kemal Paşa'nın özel izni ile vatana girebildi.

Hânedanın sürgününden ilk istisna edilen şahsiyet olan Emel Hanımsultan, hâriciyeden bir memur ile evlenmek üzereyken, annesinin sultan olması sebebiyle hükûmet evliliğe mâni oldu. Emel Hanımsultan annesinin bir sultan olduğunu bu vesileyle öğrendi.

Emel Nuricihan Hanımsultan 1951’de Kadı Hüseyin Hüsnü Efendi’nin oğlu Ziraat Mühendisi İsmail Cemalettin Hodo (1900-1977) ile evlendi. Naime Banu (d. 1952), Rukiye Bala (d. 1955) ve Nazım Hüsnü (d. 1958) isminde çocukları oldu.

Rukiye Bala Hodo Hanım 2023 yılında vefat etti. Emel Hanımsultan yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle uzun süredir yatağa bağımlı olarak Ortaköy’de Emin Vafi Korusu içindeki evinde yaşıyor.