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    • Haberler > Kültür - Sanat > "11 ilimiz ve Kıbrıs Siyonizmin hedefinde" Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösterdi

    "11 ilimiz ve Kıbrıs Siyonizmin hedefinde" Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösterdi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Tarih, Gazze, Amasya, Konferans, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yazarımız Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, TÜGVA il temsilciliğinin Amasya Üniversitesi’nde düzenlediği ‘Şanlı tarihimizin dünü, bugünü, yarını’ başlıklı konferansta konuştu. İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara dikkat çeken Şimşirgil, "Türk'e çarptıkları zaman görün. Ama Türk'ün Türk olması lazım. Cenab-ı hak bizi ecdadımızın yolundan ayırmasın" dedi.

    Tarihçi akademisyen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Türkiye topraklarındaki 11 ilin ve Kıbrıs adasının Arz-ı Mev’ud adıyla 'vaat edilmiş topraklar' şeklinde İsrail’in hedefinde olduğu uyarısında bulunarak, Türk gençliğinin bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

    Amasya’da katıldığı konferansta Filistinli masum insanları öz vatanlarında katleden İsrail’in hedeflerine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Onların Arz-ı Mev’ud’unu bilmiyor bu millet. Okutmadık ki. Onların vaat edilmiş toprak görüp mutlaka alacağız dediği 11 ilimiz hedeflerinde. Adana’dan Van’a kadar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu hedeflerinde. Yavru vatan Kıbrıs da onların hedefinde” dedi.

    İsrail’e tepki gösteren Prof. Dr. Şimşirgil, “Adamlar öldürün diyor. Kendinden başkasını insan diye görmüyor. Hamile kadınları, çocukları, yaşlıları, gençleri öldürün diyor. Bunu kendi bozulmuş dinî kitabından okuyor. Bunları mı medeni sanıyorsun? Medeniyet ve kültür bizim ecdadımızda var” diye konuştu.

    "11 ilimiz ve Kıbrıs Siyonizmin hedefinde" Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösterdi

    7 Ekim sonrası Batılı ülkelerin yöneticileri tarafından İsrail’e destek çıkıldığını hatırlatan Şimşirgil, “Batılı ülkelerin halkları karşı çıkıyor. İnsaf ehilleri zulmü görüyor. Ama idarecileri hepsi bir arada. Yarın da bir arada olacak. Papalık onları asla ayırmaz” şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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