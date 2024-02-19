Gazze'de gıda krizi! Hayvan yemlerini öğütüyor, havuçları yemek olarak pişiriyorlar

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki zulmü devam ediyor. Abluka altındaki alanda can kaybı 29 bine yaklaşırken, gıda krizinin yaşandığı bölgede un bulamayan Filistinliler hayvan yemlerini öğüterek tüketiyor, havuçları yemek olarak pişiriyor.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023'te başlayan savaş devam ediyor. İşgalci İsrail ordusunun abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ndeki bombardımanları sonrası bölgede hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 28 bini aştı. Kadın-çocuk ayırt etmeyen İsrail, özellikle sivillerin sığındığı hastane ve okul gibi alanları hedef almayı sürdürüyor.

HAYVAN YEMLERİNİ ÖĞÜTEREK TÜKETİYORLAR

İsrail ordusu son dönemde saldırılarını 1,5 milyonun üzerinde sivilin sığındığı Refah kentinde yoğunlaştırdı. Bölgeye sığınan Filistinlilerin birçoğu derme çatma çadır ve sokaklarda zorlu yaşam mücadelesine devam ederken, özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadığı için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildirildi.

HAVUÇLARI YEMEK OLARAK PİŞİRİYORLAR

Gazze’nin kuzeyinde açlık devam ederken, Cibaliye mülteci kampına sığınan 19 yaşında dul kalmış Filistinli bir kadın ise bulabildiği havuçları kaynattığını söyledi. Filistinli kadın, "Ekmek bulamıyoruz, yiyecek bulamıyoruz, çocuklar açlıktan kıvranıyor" derken, "Pazara çıktım, bir şey bulamadım. Bu havuçları aldım, bunları pişiriyorum, bunu yiyeceğiz" diye konuştu.

GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN İSRAİL ASKERLERİNİN SAYISI 236'YA ÇIKTI

Öte yandan İsrail ordusu, işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen bir askerinin daha kimliğini açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada; Paraşütçüler Tugayı 202. Tabur'da görev yapan Simon Shlomov'un (20) Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü duyuruldu.