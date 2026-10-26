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Kültür - Sanat

1.100 yıllık Ani Köprüsü ihya edilecek! Ermenistan’la protokol imzalandı

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1.100 yıllık Ani Köprüsü ihya edilecek! Ermenistan’la protokol imzalandı
Başlık Resmi1.100 yıllık Ani Köprüsü ihya edilecek! Ermenistan’la protokol imzalandı

Tarihî İpek Yolu’nun Anadolu’ya ilk giriş noktasında yer alan ve bu yüzden “İpek Yolu Köprüsü” olarak da anılan Ani Köprüsü tekrar ayağa kaldırılacak.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Bagratlı Krallığı tarafından 10. asırda inşa edilen köprü, 1807’de Rus ordusu tarafından yıkılmıştı. Günümüze sadece ayakları ulaşan Türkiye ile Ermenistan sınırındaki yapı, yakında ihya edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşık 1.100 senelik köprünün yeniden inşası için ihale sürecini tamamladıklarını açıkladı. Uraloğlu, Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan protokol çerçevesinde, restorasyon çalışmalarını ortak komisyon koordinasyonunda yürüteceklerini bildirdi.

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Köprünün ihyasına dair protokolün 4 Mayıs’ta Erivan’da imzalandığını belirten Uraloğlu, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda imzalanan protokol doğrultusunda, Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün (KGM) de yer aldığı ortak komisyon tarafından restorasyon süreci yürütülecek” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu şunları kaydetti: 28 Eylül’de sözleşme imzalayarak, Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan tarihî Ani Köprüsü’nün yeniden inşası için ihale sürecini tamamladık. Tarihî köprünün yeniden inşasıyla İpek Yolu’nun önemli kültürel miraslarından birinin korunarak, gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyoruz.

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