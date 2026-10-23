13. Element’i 29 sanatçı yorumladı! Metal eserler sergileniyor

Endüstriyel metallerin heykellere dönüştüğü “13. Element” sergisi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde ziyaretçilerle buluştu.

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Adını periyodik tablonun 13. elementi olan alüminyumdan alan sergi; metalin esnekliği, hafifliği, korozyon direnci ve zengin yüzey seçeneklerini sanatın imkânlarıyla buluşturuyor. 29 sanatçının malzemeyi şekil, doku ve ölçek açısından tekrar yorumladığı eserler, alüminyumun endüstriyel kullanım alanlarının ötesindeki estetik hâlini gözler önüne seriyor.

Proje yürütücülüğünü Brieflyart’ın, küratörlüğünü Emre Zeytinoğlu’nun üstlendiği ve ASAŞ’ın desteklediği sergi, 10 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

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