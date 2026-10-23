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Kültür - Sanat

13. Element’i 29 sanatçı yorumladı! Metal eserler sergileniyor

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13. Element’i 29 sanatçı yorumladı! Metal eserler sergileniyor
Başlık Resmi13. Element’i 29 sanatçı yorumladı! Metal eserler sergileniyor

Endüstriyel metallerin heykellere dönüştüğü “13. Element” sergisi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde ziyaretçilerle buluştu.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Adını periyodik tablonun 13. elementi olan alüminyumdan alan sergi; metalin esnekliği, hafifliği, korozyon direnci ve zengin yüzey seçeneklerini sanatın imkânlarıyla buluşturuyor. 29 sanatçının malzemeyi şekil, doku ve ölçek açısından tekrar yorumladığı eserler, alüminyumun endüstriyel kullanım alanlarının ötesindeki estetik hâlini gözler önüne seriyor.

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