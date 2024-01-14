16. Çukurova Kitap Fuarı başladı

14 Ocak 2024 12:10 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 12:19

Adana'da bu yıl 16.'sı düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kitapseverler, 9 gün boyunca açık olacak fuarı gezebilecek.

Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki kitap fuarının açılış töreninde konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, “Adana fuarlar şehri, 5 aydır fuarlar gerçekleştirdik. Çok büyük katılımlar oluyor. Girerken elinde kitap almış aileler görmek, böyle canlı dinamik yüksek katılımlı fuarı gerçekleştiriyor olmak aslında Adana’daki kitap fuarının diğer fuarlardan da ayıran bir husus. Her şey ilimle, irfanla, okumakla, bilmekle, bilimle, sanatla gerçekleşir. Adana bu anlamda büyük sanatçıların büyük yazarları yetiştirmiş bir şehir. Her anlamda büyük zenginlikler var. Adana Türkiye’nin bir özeti gibi. Adana’da bir irfan var, kültür var, okuryazarlık var. Sanatçı, yazar yetiştirmiş büyük insanlar var. Adana sadece sanayi anlamda değil kültürel anlamda da münbit bir coğrafya, ondan dolayı da bu kitap fuarlarının muhakkak karşılığı var. Ben buradan kitap alan, evinde kütüphane kuran çocuklara, çocuklarına kitabın kokusunu hissettiren ailelere teşekkür ediyorum” dedi.

Fuara okullardan öğrencilerin getirilmesine belediye desteği de verilerek kitaplara olan ilginin artması teşvik ediliyor. Vatandaşların ilgi gösterdiği fuar 21 Ocak’ta sona erecek.