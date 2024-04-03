"16. yüzyıldan İtalyan vampir kadın" iddiası! Araştırmacılar 3 boyutlu görüntüsünü ortaya çıkardı

2006 yılında Venedik Lazzaretto Nuovo adasındaki yapılan kazılarda toplu bir mezarda bir kadın cesedi bulundu. Kadının ağzında bir tuğla vardı. Araştırmacılar elde edilen bilgileri yayınlarken medyaya kadının "vampir" olduğu şekilde yansıdı. 3B tasarımcı ve adli tıp uzmanı Cícero Moraes kadının gerçek kafatası ölçülerini kullanarak görüntüsünü ortaya çıkardı. Ancak gerçekten vampir miydi?

2006 ve 2007 yılları arasında, İtalya Arkeoloji Müfettişliği, 15. ve 17. yüzyıllar arasında ölen veba kurbanlarının bulunduğu Venedik'teki Nuovo Lazzaretto'nun mezar çukurlarında bir araştırma projesi başlattı.

Çalışmalar sırasında mezarlardan birindeki (ID6 isimli) kafatası, çenesinin açık olması ve ağız boşluğunun içinde tuğla bulunması dikkat çekti.

Tuğlanın yerleştirilmesinin tesadüfi mi yoksa kasıtlı mı olduğunu ortaya çıkarmak için çalışmalar yapıldı. Netice olarak tuğlanın kasten ağzına konulduğu tespit edildi.

VAMPİR İDDİASI

Bu keşif, 2009 yılında medyada büyük ilgi uyandırdı ve haber ajansları kazılarla ilgili makaleler yayınladı.

Netice medyada bu kafatasının bir vampir olduğu şekilde iddialar dile getirildi. Avrupa'daki bu niteleme Türkiye'de de "İtalya'da bulunan vampir" haberlerine yol açtı.

Gerçekte kadın vampir değil, veba veya başka bir hastalığa sahipti. Çünkü veba kurbanlarına ait bir toplu mezarda bulundu.Kadının muhtemelen hastalığı ağzıyla yaydığından şüphelenildiği için bu şekilde kapatılmıştı.

Venedik'teki bu ada bir zamanlar veba hastaları için sanatoryum olarak kullanılıyordu. 1576’daki salgın sırasında ölen çok sayıda insanın mezarı haline geldi.

3B tasarımcı ve adli tıp uzmanı Cícero Moraes kadının gerçek kafatası ölçülerini kullanarak görüntüsünü ortaya çıkararak yayınladı.

Ağzında tuğlayla gömülen kadının 61 yaşında ve Avrupa kökenli olduğu tahmin ediliyor.