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    18. İstanbul Bienali 2025'e ertelendi: 'Sanat çevrelerinde taraflar oluştu'

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan 18. İstanbul Bienali 2025'e ertelendi. İKSV'den yapılan açıklamada "Sanat çevrelerinde asla arzu etmeyeceğimiz biçimde taraflar oluştu" denildi.

    18. İstanbul Bienali 2025&#039;e ertelendi: &#039;Sanat çevrelerinde taraflar oluştu&#039;
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan (İKSV) 14 Eylül 2024’te düzenlenmesi beklenen 18. İstanbul Bienali'nin 2025 yılına ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 'sanat çevrelerinde asla arzu etmeyeceğimiz biçimde tarafların oluştuğu' vurgulandı.

    Vakıftaki seçim ve karar süreçlerine dair eleştiriler geldiğinin belirtildiği açıklamada, "Buna rağmen, sanat çevrelerinde asla arzu etmeyeceğimiz biçimde tarafların oluştuğunu, bienale katılmayı kabul etmiş veya etmeyi değerlendiren sanatçıların, yürütülen işbirliklerinin ve ortaklıkların olumsuz etkilendiğini gözlemledik. Bu durum, İstanbul Bienali’nin planlandığı şekilde düzenlenmesini imkânsız hâle getirdi" denildi.

    'BİENALİN BİR ARAYA GELME OLANAKLARI SUNMASINI HEDEFLEDİK'

    İKSV'nin açıklaması şöyle:

    "18. İstanbul Bienali yeni bir hazırlık süreciyle 2025’te düzenlenecek.
     
    İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) olarak 18. İstanbul Bienali için 2023 Mart ayından bu yana dünyanın dört bir yanından 58 sanatçıyla birlikte çalışıyoruz. Onlarca yeni sanat eserinin üretimine ve hem yerel hem uluslararası ölçekte verimli işbirliklerine olanak sağlamasını hedeflediğimiz bu bienalin kavramsal çerçevesi, büyük kayıpların ve acıların ardından sanatın nasıl bir rol üstlenebileceğini araştırıyordu. 
     
    Bu sırada, vakıftaki seçim ve karar süreçlerine dair eleştiriler aldık ve bu eleştirileri değerlendirerek tüm işleyişleri daha katılımcı hâle getirmek üzere harekete geçtik. İstanbul Bienali’nin her zamanki gibi sanatsal ifade, diyalog ve bir araya gelme olanakları sunmasını hedefledik.

    'SANAT ÇEVRELERİNDE TARAFLAR OLUŞTU'

    Buna rağmen, sanat çevrelerinde asla arzu etmeyeceğimiz biçimde tarafların oluştuğunu, bienale katılmayı kabul etmiş veya etmeyi değerlendiren sanatçıların, yürütülen işbirliklerinin ve ortaklıkların olumsuz etkilendiğini gözlemledik. Bu durum, İstanbul Bienali’nin planlandığı şekilde düzenlenmesini imkânsız hâle getirdi. 

    2025'E ERTELENDİ
     
    Bu nedenle, 14 Eylül 2024’te kapılarını açması planlanan 18. İstanbul Bienali’nin ertelendiğini kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz. Her zaman en iyi şekilde gerçekleştirmek için çaba sarf ettiğimiz İstanbul Bienali’ni yeni yönetmelik çerçevesinde ele alınacak bir süreçle 2025 yılında yeniden izleyicilerle buluşturacağız."

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İKSVİstanbul Bienali
    Haberler > Kültür - Sanat > 18. İstanbul Bienali 2025'e ertelendi: 'Sanat çevrelerinde taraflar oluştu'
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