19 projeden biri! Rami Kütüphanesi ‘Ağa Han Ödülü’ne aday gösterildi

İstanbul’daki yaklaşık iki asırlık Rami Kışlası’nın yenilenmesiyle 2023 yılında hayata geçirilen Rami Kütüphanesi, dünyanın en dikkat çeken mimarlık ödüllerinden birine aday oldu...

MURAT ÖZTEKİN - Ağa Han Mimarlık Ödülü Komitesi, “16. Dönem Ödülü” (2023-2025) için finale kalan 19 projeyi açıkladı. Dünya genelinde aday gösterilen 369 proje içinden finale kalan projeler arasında Türkiye’yi temsilen Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Rami Kütüphanesi de yer aldı. Açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Bu özel proje, uluslararası alanda takdir görmekle kalmıyor, Türkiye’nin kültürel vizyonunu da temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Sıra dışı bağlantılarıyla tanınan Prens Karim Aga Khan tarafından 1977 yılında ihdas edilen “Ağa Han Mimarlık Ödülü”; mimarlık, planlama, tarihî koruma ve peyzaj mimarlığı alanlarında çeşitli projeleri teşvik etmeyi hedefliyor. Üç yılda bir verilen mükâfatın sahipleri ise yaz aylarında yapılacak son değerlendirme toplantısında ilan edilecek.