2000 yıllık mezarlıktan hayvan dostluğu çıkıyor

Arkeologlar M.Ö 1. ve 3. yüzyıllar arasında İtalya'da yaşayan insanların, hayvan dostlarıyla güçlü bağları olduğunu keşfetti.

İtalya'nın Verona şehrindeki Seminario Vescovile arkeolojik kazılarında ortaya çıkarılan 161 insan mezarının 16'sında hayvan iskeletleri bulundu. Analizler ayrıca çiftlik hayvanlarının bir parçası olabilecek tavuk ve ineklerin de bulunduğunu ortaya çıkardı. Geri kalan evcil köpeklere ve atlara aitti.

Plos One dergisinde yayınlanan makaleye göre bölgedeki insanlar o dönemde nadiren köpek ve at yiyordu. Bu da onların evcil hayvan veya bir insanın hayatındaki önemli hayvanlar olabileceğini ve sahipleriyle birlikte gömülmüş olabileceğini akla getiriyor.

Binlerce yıl öncesine dayanan bu kazılarda, tam bir köpek iskeletiyle birlikte gömülmüş bir bebek iskeleti bulunurken, at iskeletiyle birlikte bir genç adam, küçük bir köpeği olan orta yaşlı bir adam ve orta yaşlı bir köpek iskeleti de bulunuyor.

Bir at iskeletinin tamamı, bir köpek kafatası ve diğer atların parçalarıyla birlikte gömülen kadın da bulunanlar arasında çıkıyor.