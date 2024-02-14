Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Binlerce yıllık eserler görücüye çıkıyor! 81 eser ilk kez sergilenecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Arkeoloji, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Sergi, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Şanlıurfa'da neolitik döneme ait 81 eser teşhir edilecek. Gerçek boyutlu "yaban domuzu" ve "kızıl akbaba" heykelleriyle, Göbeklitepe'deki ilk insan heykeli ve boncuklardan yapılmış süs eşyalarından oluşan eserler Arkeoloji Müzesi'nde ziyarete açılıyor.

    Ziyarete 2015'te açılan ve 30 bini kapalı olmak üzere 60 bin metrekarelik alana sahip müzede, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Karahantepe gibi kazılarda çıkarılan eserler sergileniyor.

    Şanlıurfa'da 15 Mart 2023'te yaşanan sel felaketinden etkilenen ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılacak olan müzede, Taş Tepeler projesi kapsamındaki kazılardan çıkarılan 81 eser ilk kez ziyaretçiyle buluşacak.

    Binlerce yıllık eserler görücüye çıkıyor! 81 eser ilk kez sergilenecek

    Bu eserler arasında Göbeklitepe'nin "D yapısında" bulunan, yüzeyinde boya kalıntıları görülen kireç taşından yapılmış "yaban domuzu", "kızıl akbaba" heykelleri, insan heykeli ve boncuklardan yapılmış süs eşyaları gibi 81 eser yer alıyor.

    Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinin neolitik çağ eserlerini bünyesinde barındırması açısından dünyanın en önemli müzeleri arasında yer aldığını söyledi.

    Taş Tepeler projesiyle müzedeki koleksiyonunun daha da zenginleşmeye başladığını aktaran Uludağ, "Kazılarda çok çok önemli eserler ortaya çıkarılıyor. 2023 yılında da bu eserlerden bazıları yine Şanlıurfa Müzesi'ne getirildi ve burada gerekli işlemler yapıldıktan sonra teşhire hazır hale geldi." dedi.

    Binlerce yıllık eserler görücüye çıkıyor! 81 eser ilk kez sergilenecek

    İLK KEZ TEŞHİR EDİLECEKLER

    Uludağ, Göbeklitepe, Karahantepe, Sefertepe, Sayburç, Çakmaktepe, Gürcütepe gibi arkeolojik kazılarda çıkartılan eserlerin ilk kez sergileneceğini dile getirerek şunları kaydetti:

    "2024 yılı Şubat ayında açılacak müzemizle beraber 81 adet neolitik çağa ait eser müzemizde teşhire sunulacaktır. Bu eserlerden tabii en önemlisinden bahsetmek gerekirse boyalı domuz heykeli. Neolitik çağdan günümüze kadar ulaşmış dünyanın en eski boyalı heykeli olarak bu eseri nitelendirebiliriz. Bunun yanı sıra en eski akbaba heykelini de söyleyebiliriz. Göbeklitepe'nin keşfiyle beraber hep anımsanan insan heykeli de müzemizde teşhire çıkarılacak yeni eserler arasında yer almaktadır."

    Binlerce yıllık eserler görücüye çıkıyor! 81 eser ilk kez sergilenecek

    Taş Tepeler Projesi kapsamında bulunan eserlerin tüm dünyanın dikkatini çektiğini aktaran Uludağ, bu kapsamda 2024 yılı Dünya Neolitik Kongresi'nin de Şanlıurfa'da yapılacağını aktardı.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ArkeolojiGöbeklitepeŞanlıurfaSergi
    Haberler > Kültür - Sanat > Binlerce yıllık eserler görücüye çıkıyor! 81 eser ilk kez sergilenecek
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    90’lara ücretsiz zaman yolculuğu! Üsküdar’da kurulan evde aklınıza gelen her şey var - Kültür - Sanat90’lara ücretsiz zaman yolculuğu!45 yıla 20 bin yazı! Yazarımız Mustafa Necati Özfatura vefatının 5’inci yıl dönümünde anıldı - Kültür - SanatYazarımız Mustafa Necati Özfatura unutulmadı"Yalnız değilsiniz" demişti! Üstün İnanç son yolculuğuna uğurlandı - Kültür - SanatÜstün İnanç son yolculuğuna uğurlandıTANAP'tan çıkan tarih kitaplaştı - Kültür - SanatTANAP'tan çıkan tarih kitaplaştıAslında Kütüphane Âşıkları Günü! - Kültür - SanatAslında Kütüphane Âşıkları Günü!Usta fotoğrafçılar bu defa yapay zekâ ile eser üretti! - Kültür - SanatUsta fotoğrafçılar bu defa yapay zekâ ile eser üretti!Komandolar Mehter Marşlarıyla yürüdü! Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşu 106. yılında törenlerle anıldı - Kültür - SanatKomandolar Mehter Marşlarıyla yürüdü!120 yürüyüşü! Donarak şehit olan çocuklar için Vanlı gençler dualar etti - Kültür - Sanat120 yürüyüşü! Şehit çocuklar için Vanlı gençler dua etti6 asırdır hizmet veriyor! Haliç Tersanesi hiç durmadan çalışmaya devam ediyor - Kültür - SanatDünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi: Haliç'teÜstün İnanç'ın Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'nde ilahiyat fakülteleri için yazdığı tiyatronun beklenmedik akıbeti - Kültür - SanatÜstün İnanç ve Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'ndeki tiyatrosu
    Sonraki Haber Yükleniyor...