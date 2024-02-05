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    • 2023 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Törene damga vuran isim Miley Cyrus oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    2023 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Törene damga vuran isim Miley Cyrus oldu

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Müzik camiasının prestijli ödüllerinden olan Grammy, Los Angeles'ta Crypto.com Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu sene 66'ncısı düzenlenen törenin sunuculuğunu ise dördüncü defa Trevor Noah üstlenmiş oldu. Törenin en çok konuşulan ismi Miley Cyrus, güçlü adayları geride bırakarak ödülü aldığı için çok şaşırdığını dile getirdi. İşte Grammy Ödülleri'nin kazananları...

    2023 Grammy Ödülleri sahiplerine ulaştı. Müzik severlerin yakından takip ettiği ödül töreninde Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler sahne aldı.

    TREVOR NOAH 4. DEFA GRAMMY SUNUCULUĞU YAPTI

    Öte yandan bu sene 66'sı düzenlenen Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu art arda 4. defa Trevor Noah'ın yapması dikkat çekti. 

    İşte 2023 Grammy Ödülleri'nin kazananları: 

    YILIN ALBÜMÜ

    Taylor Swift – Midnights

    YILIN ŞARKISI

    Billie Eilish – What Was I Made For?

    EN İYİ KLİP

    The Beatles - I'm Only Sleeping

    YILIN KAYDI

    Miley Cyrus – Flowers

    EN İYİ YENİ SANATÇI

    Victoria Monét

    EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ

    Laufey - Bewitched

    EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

    Miley Cyrus – Flowers

    EN İYİ GRUP/İKİLİ POP PERFORMANSI

    SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

    EN İYİ RAP PERFORMANSI

    Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

    EN İYİ RAP ŞARKISI

    Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

    EN İYİ RAP ALBÜMÜ

    Killer Mike – Michael

    EN İYİ R&B PERFORMANSI

    PJ Morton featuring Susan Carol – Good Morning

    EN İYİ R&B ŞARKISI

    SZA – Snooze

    EN İYİ R&B ALBÜMÜ

    Victoria Monét – Jaguar II

    EN İYİ ROCK ŞARKISI

    boygenius – Not Strong Enough

    EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

    Paramore – This Is Why

    EN İYİ ROCK PERFORMANSI

    boygenius – Not Strong Enough

    EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ

    Taylor Swift – Midnight

    EN İYİ DANS KAYDI

    Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble

    EN İYİ DANS ELEKTRONİK ALBÜMÜ

    Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)

    EN İYİ METAL PERFORMANSI

    Metallica – 72 Seasons

    EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ

    Dave Chappelle – What’s in a Name?

    EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ

    boygenius – The Record

    EN İYİ COUNTRY ŞARKISI

    Chris Stapleton – White Horse

    EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ

    Lainey Wilson – Bell Bottom Country

    EN İYİ CAZ VOKAL ALBÜMÜ

    Nicole Zuraitis - How Love Begins

    EN İYİ COUNTRY PERFORMANSI

    Chris Stapleton – White Horse

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Kültür - Sanat > 2023 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Törene damga vuran isim Miley Cyrus oldu
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