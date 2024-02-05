2023 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Törene damga vuran isim Miley Cyrus oldu
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Müzik camiasının prestijli ödüllerinden olan Grammy, Los Angeles'ta Crypto.com Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu sene 66'ncısı düzenlenen törenin sunuculuğunu ise dördüncü defa Trevor Noah üstlenmiş oldu. Törenin en çok konuşulan ismi Miley Cyrus, güçlü adayları geride bırakarak ödülü aldığı için çok şaşırdığını dile getirdi. İşte Grammy Ödülleri'nin kazananları...
2023 Grammy Ödülleri sahiplerine ulaştı. Müzik severlerin yakından takip ettiği ödül töreninde Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler sahne aldı.
TREVOR NOAH 4. DEFA GRAMMY SUNUCULUĞU YAPTI
Öte yandan bu sene 66'sı düzenlenen Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu art arda 4. defa Trevor Noah'ın yapması dikkat çekti.
İşte 2023 Grammy Ödülleri'nin kazananları:
YILIN ALBÜMÜ
Taylor Swift – Midnights
YILIN ŞARKISI
Billie Eilish – What Was I Made For?
EN İYİ KLİP
The Beatles - I'm Only Sleeping
YILIN KAYDI
Miley Cyrus – Flowers
EN İYİ YENİ SANATÇI
Victoria Monét
EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ
Laufey - Bewitched
EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI
Miley Cyrus – Flowers
EN İYİ GRUP/İKİLİ POP PERFORMANSI
SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine
EN İYİ RAP PERFORMANSI
Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
EN İYİ RAP ŞARKISI
Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
Killer Mike – Michael
EN İYİ R&B PERFORMANSI
PJ Morton featuring Susan Carol – Good Morning
EN İYİ R&B ŞARKISI
SZA – Snooze
EN İYİ R&B ALBÜMÜ
Victoria Monét – Jaguar II
EN İYİ ROCK ŞARKISI
boygenius – Not Strong Enough
EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
Paramore – This Is Why
EN İYİ ROCK PERFORMANSI
boygenius – Not Strong Enough
EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ
Taylor Swift – Midnight
EN İYİ DANS KAYDI
Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble
EN İYİ DANS ELEKTRONİK ALBÜMÜ
Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)
EN İYİ METAL PERFORMANSI
Metallica – 72 Seasons
EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ
Dave Chappelle – What’s in a Name?
EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ
boygenius – The Record
EN İYİ COUNTRY ŞARKISI
Chris Stapleton – White Horse
EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ
Lainey Wilson – Bell Bottom Country
EN İYİ CAZ VOKAL ALBÜMÜ
Nicole Zuraitis - How Love Begins
EN İYİ COUNTRY PERFORMANSI
Chris Stapleton – White Horse
Kaynak: Türkiye Gazetesi