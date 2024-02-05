2023 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Törene damga vuran isim Miley Cyrus oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Şubat 2024 08:10 - Güncelleme: 5 Şubat 2024 08:31 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

Müzik camiasının prestijli ödüllerinden olan Grammy, Los Angeles'ta Crypto.com Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu sene 66'ncısı düzenlenen törenin sunuculuğunu ise dördüncü defa Trevor Noah üstlenmiş oldu. Törenin en çok konuşulan ismi Miley Cyrus, güçlü adayları geride bırakarak ödülü aldığı için çok şaşırdığını dile getirdi. İşte Grammy Ödülleri'nin kazananları...