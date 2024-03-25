2023 yılı en çok televizyon seyreden kitlenin özellikleri açıklandı: 45 yaş ve üzeri, kadın ve İzmir

Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi 2023 yılı seyirci davranış raporu yayınlandı. 4343 hane üzerinde yapılan araştırmaya göre en çok televizyon izleyen kitlenin öne çıkan özellikleri 45 yaş ve üzeri, kadın ve İzmirli şeklinde olduğu paylaşıldı.

Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi (TİAK) 2023 yılı seyirci davranış raporunu yayınladı. 40 ilde toplamda 4343 hane üzerinden yapılan araştırmada, yılın en çok seyredilen dizilerinden programlarına ve seyircilerin demografik yapılarına dair muhtelif istatistikler yer alıyor.

TİAK'ın yayınladığı rapora göre, haftada en fazla televizyon izlenen gün pazar (%16,42) olurken haftanın diğer günleri birbirlerine yakın seviyede ortalama elde etti.

Yalnızca İzmir (4 saat 6 dakika) bölgesinde kişi başı ortalama televizyon izlenme süresi 4 saat sınırını aştı.

Kadın seyirci, erkek seyirciden 43 dakika daha fazla televizyon izlerken yaş kategorileri arasında en fazla televizyon izleyen kesim 55 yaş ve üzeri (6 saat) oldu.

Yıl genelinde 25 bin 598 bölüm, toplamda 39 bin 295 saat yerli dizi yayınlandı. Süre bazında onu en en yakından takip eden tür 21 bin 409 saatle çizgi filmler oldu. Türk filmleri 11 bin 594 saat, yabancı filmler ise 6 bin 190 saat ekranlara geldi. 2023 yılında 115 dizi ekranlara gelirken yıl içerisinde 51 dizi final yaptı.

EN ÇOK TELEVİZYON İZLEYEN ŞEHİR İZMİR

2012 yılından bu yana en çok izlenen programlar listesinde Benfica-Fenerbahçe futbol karşılaşması 21,87 reytingle zirvedeki yerini sürdürdü. 2023 yılında yayınlanan hiçbir program bu seviyede bir reyting elde edemedi.

2023 yılının en çok izlenen programları listesinde ilk üç sırayı Yalı Çapkını, Kuruluş Osman ve Gönül Dağı oluşturdu. Listenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sırasında Milli Maçlar yer aldı.

İstanbul'da oynanan Manchester City-Inter Şampiyonlar Ligi Finali 10. sıradan; Türkiye kadın voleybol takımının şampiyonluğuyla taçlanan Sırbistan-Türkiye voleybol karşılaşması 13. sıradan listeye giriş yaptı.

Listenin sinema filmi türünde tek temsilcisi Kesişme - İyi Ki Varsın Eren oldu.

Kaynak: https://tiak.com.tr/duyurular