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Kültür - Sanat

30 dolara aldı, 1,35 milyon dolara sattı! Abercrombie’nin eseri rekor kırdı

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30 dolara aldı, 1,35 milyon dolara sattı! Abercrombie’nin eseri rekor kırdı
Başlık Resmi30 dolara aldı, 1,35 milyon dolara sattı! Abercrombie’nin eseri rekor kırdı

Amerikalı sürrealist sanatçı Gertrude Abercrombie’nin 30 dolara satın alınan tablosu 1,35 milyon dolara (yaklaşık 66,3 milyon TL) yeni sahibinin oldu.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Uzun zamandır kayıp olan tablo, Michigan eyaletinde sıradan bir ev eşyası satışında ismi açıklanmayan bir kişi tarafından satın alındı. Eseri 30 dolara satın aldıktan sonra köşesindeki “Abercrombie '51” imzasını fark eden alıcı, tabloyu sanat tarihi uzmanlarına inceletti.

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Yapılan inceleme neticesinde resmin Abercrombie'nin kayıp eserleri arasında yer aldığı ortaya çıktı. Söz konusu tablo, Freeman’s müzayede evinin New York'ta gerçekleştirdiği müzayedede 1,35 milyon dolara satıldı. Bu fiyatla sanatçının müzayede rekoru da kırılmış oldu.

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