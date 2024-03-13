Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Kültür - Sanat > 5 asırlık camiye yapılan vandallık tepki çekti! Tokat'taki Sinanpaşa Cami sahip çıkılmayı bekliyor

5 asırlık camiye yapılan vandallık tepki çekti! Tokat'taki Sinanpaşa Cami sahip çıkılmayı bekliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tokat, Sinanpaşa Camii, Tarihi Dokunun Bozulması, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat’ta kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen 490 yıllık Sinanpaşa Camii, yıllara meydan okusa da vandallara direnemedi. Tarihi caminin kubbesinin dış kısmı çimento kullanılarak tahrip edildi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde 1534 yılında yapılan ve bugüne kadar ayakta kalmayı başaran Sinanpaşa Camii, vandalların elinde tarihi görüntüsünü yitirdi.

5 asırlık camiye yapılan vandallık tepki çekti! Tokat'taki Sinanpaşa Cami sahip çıkılmayı bekliyor - 1. Resim

490 yıl boyunca dimdik ayakta duran ve kim tarafından inşa edildiği bilinmeyen caminin kubbesinin dış kısmı çimento ile onarılmaya çalışıldı.

5 asırlık camiye yapılan vandallık tepki çekti! Tokat'taki Sinanpaşa Cami sahip çıkılmayı bekliyor - 2. Resim

Caminin dış yüzeyinde oluşan tahribat Tokatlıların tepkisini çekti. Mahalle halkı zaman içinde nasıl yanlış uygulamalarla tarihi dokunun bozulduğunu anlattı.

Konu hakkında resmi makamların da duyarsız kaldığı iddia edilirken, tarihi cami hakkında nasıl bir işlem yapılacağı merak ediliyor.

 

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sular çekildi 'Tekke' göründü! Barajın altında kaybolan tarih ortaya çıktı! - Kültür - SanatBarajın altında kaybolan tarih ortaya çıktı!Kadim sembolün Osmanlıdaki izleri: Her yerde Davut Yıldızı var! - Kültür - SanatKadim sembolün Osmanlıdaki izleri: Her yerde Davut Yıldızı var!Beyoğlu'nda keşfedilen 130 yıllık gizli tünel! Rumeli Han geçidi ziyaretçilerin uğrak noktası oldu - Kültür - SanatBeyoğlu'nda keşfedilen 130 yıllık gizli tünelİlber Ortaylı: Basılı gazeteler yaşar! - Kültür - Sanatİlber Ortaylı: Basılı gazeteler yaşar!Resimleriyle 6 Şubatı anlattı! “At, Primitif ve Deprem” sergisi sanatseverleri bekliyor - Kültür - SanatResimleriyle 6 Şubatı anlattı!Çocukların hayalindeki Çanakkale! Amerika'daki "Çanakkale Dijital Sanat Sergisi" yarışmasında çocuklar hayal güçleriyle yapay zekayı birleştirdi - Kültür - SanatÇocuklar hayallerindeki Çanakkale'yi yapay zekayla resimlediAKM'de mehter coşkusu! "Eski ramazanlarda ne yapılıyorsa onlar sergilendi" - Kültür - SanatAKM'de mehter coşkusu! "Eski ramazanlarda ne yapılıyorsa onlar sergilendi"Türkiye'de bu ünvanlara sahip olan ilk ve tek şehir oldu! Safranbolu artık sakin şehirler ağında - Kültür - SanatTürkiye'de bu ünvanlara sahip olan ilk ve tek şehir oldu! Safranbolu artık sakin şehirler ağındaEdirne'deki tarihi Osmanlı çeşmeleri için müjdeli haber! - Kültür - SanatEdirne'deki tarihi Osmanlı çeşmeleri için müjdeli haber!İranlı sanatçıdan padişah portreleri - Kültür - Sanatİranlı sanatçıdan padişah portreleri
Sonraki Haber Yükleniyor...