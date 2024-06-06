6 aylıkken boyalarla oynamaya başlamış! Dünyanın en küçük ressamının hikayesini annesi anlattı

17 aylıkken resim yaptı! Ganalı Ace Liam dünyanın en genç erkek sanatçısı oldu

17 aylıkken resim yaptı! Ganalı Ace Liam dünyanın en genç erkek sanatçısı oldu

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da 17 aylıkken yaptığı resimle "dünyanın en genç erkek sanatçısı" unvanını kazanan Ace-Liam Nana Sam Ankrah'ın annesi Chantelle Eghan, oğlunun resim yapma serüvenine 6 aylıkken akrilik boyaları keşfederek tesadüfen başladığını söyledi.

Guinness Dünya Rekorlarından (GWR) yapılan açıklamada, Liam'ın sanatsal hünerlerinden övgüyle söz edilerek akrilik boyayı tuvale işlemek için ellerini ve vücudunu kullandığı bildirildi.

GWR'nin Liam'ın annesi Chantelle Eghan'a gönderdiği mailde "En genç sanatçı başvurunuzun başarılı olduğunu ve artık Guinness Dünya Rekorları unvanının sahibi olduğunuzu bildirmekten heyecan duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Gana'nın başkenti Akra'da 16 Temmuz 2022'de dünyaya gelen Ace-Liam, "en genç ressam" unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

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Guinness yetkilileri, Ace-Liam'ın resimlerinden övgüyle söz etti. Gelecek ay 2 yaşına basacak Ace-Liam, Amerikalı Dante Lamb'ın 2003'te 3 yaşındayken resim yaparak kırdığı rekoru geride bıraktı.