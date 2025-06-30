6 kil tablet Irak yolcusu! Bu defa Türkiye tarihî eser iade edecek

Türkiye, yurt dışına kaçak yollardan çıkarılan tarihî eserlerini geri getiriyor.

MURAT ÖZTEKİN - Son 20 senede yurt dışına kaçırılmış 13 binden fazla tarihî eser, ana vatanına döndü. Bunun yanı sıra Türkiye’ye başka ülkelerden illegal şekilde sokulan kültür varlıkları da iade ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu defa Irak kökenli 6 adet çivi yazılı kil tableti Iraklı yetkililere teslim edecek.

Resmî makamlara “gönüllü bir koleksiyoner tarafından” teslim edildiği ifade edilen eserler, bugün Ankara’da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Irak’ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdul Ridha Hassan Al-Lachmawi arasında gerçekleştirilecek törenle iade edilecek. III. Ur, Eski Akkad ve Eski Babil dönemlerine (M.Ö. 24.-18. yüzyıllar) ait olduğu tespit edilen söz konusu tarihî eserlerle birlikte Türkiye’nin bugüne kadar Irak’a iade ettiği kültür varlığı sayısı 97’ye ulaşacak. Bakanlık, geçtiğimiz ay Türkiye’ye kaçak yollardan sokulan 2 bin yıllık bir kolyeyi, Peru’ya iade etmişti.