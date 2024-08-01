80 yıl sonra asker künyesi bulundu! Kayıp pilotun izini arkeologlar keşfetti

B-17 "Little Boy Blue" uçağının düştüğü yerde kazı yapan arkeologlar, USAAF Yardımcı Pilotu Aaron Brinkoeter'e ait bir künye buldu. 1944'te kaybolan pilotun ardından 80 yıl sonra künyesinin bulunması dikkat çekti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD Hava Kuvvetleri, Avrupa Harekat Alanı'nda stratejik bombardıman saldırılarının gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynadı.

Kullanılan uçaklar arasında uzun menzili ve ateş gücüyle bilinen dört motorlu bir ağır bombardıman uçağı olan B-17 Flying Fortress da vardı.

İngiltere'nin Suffolk bölgesi Amerika'ya tahsis edildi. Aralarında Aaron Brinkoeter, Hal Hagerty, James Bennett, John McCluskey, Leo Ramos, Walter Malaniak, William Klemm, Ronald Grey, Norris Thomas ve Amos Force'un mürettebatını oluşturduğu B-17 "Little Boy Blue "nun da bulunduğu 32 hava alanı Amerikan filolarına ev sahipliği yaptı.

CENAZE TÖRENİ YAPILAMADI

19 Temmuz 1944'te "Little Boy Blue" Schweinfurt'a giden bir bombardıman rotasında başka bir uçakla havada çarpıştı ve Bury St Edmunds yakınlarındaki Thurston'un hemen dışına düştü.

Trajik bir şekilde, mürettebattan biri paraşütsüz olarak gövdeden düşerken, diğer dördü enkazdan çıkarıldı. Çarpışma sırasında meydana gelen patlama Pilot Walter Malaniak (26 yaşında), Yardımcı Pilot Aaron Brinkoeter (24 yaşında) ve Telsiz Operatörü Ronald Grey'den (27 yaşında) haber alınamamasına ve ailelerinin resmi cenaze törenlerine katılamamasına neden oldu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın DPAA departmanı tarafından görevlendirilen bir projenin parçası olarak - Cotswold Arkeoloji, Nightingale Operasyonu, ABD askeri personeli, Cranfield Üniversitesi CRICC ekibi ve Suffolk Arkeoloji Saha Grubu ile işbirliği içinde, kayıp üç mürettebatın kalıntılarını bulmak ve ülkelerine geri göndermek amacıyla kaza alanında bir araştırma yürüttü.

Yardımcı Pilot Aaron Brinkoeter'in doğum günü olan 12 Eylül 2023'te yapılan metal dedektörü araştırmasında Aaron'un kayıp künyesi bulundu: BRINKOETER AARON T-2092 T43 43.

Cotswold Archaeology'den yapılan açıklamada, "Sistematik jeofizik araştırmalar, arazi yürüyüşleri, test çukurları ve metal tespitleri kullanan ekip, uçak enkazını, kişisel eşyaları ve olası kalıntıları bulmak için enkaz alanını titizlikle haritalandırdı. Bu dokunaklı keşif, kayıp havacıyla aramızda bir süre daha kalacak somut bir bağ kurmamızı sağladı" denildi.

Dunwich Piskoposu Rt Rev Dr. Mike Harrison tarafından yönetilen bir anma töreni, on mürettebatı onurlandırmak ve kalıcı bir anıtın açılışını yapmak üzere kaza alanında düzenlendi. Törene havacıların 30 aile üyesi katılmış ve kendilerine uçağın enkazından yapılan B-17 rozetleri takdim edildi.

Kurtarma çalışmaları özel bir belgeselle yayınlanarak işlenecek.