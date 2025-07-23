86 bin yıllık izler bulunmuştu, İnkaya kazıları başladı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 2017 yılından bu yana devam eden İnkaya Mağarası kazılarında bu yıl dikkat çeken bir çalışma başlatıldı. 86 bin yıllık insan hayatına dair izler bulunduğu ifade edilen alan arkeoloji gündeminin merakını çekti. Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özer izler hakkında bilgi vererek kazı alanını değerlendirdi.

Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisinde bulunan İnkaya Mağarası'ndaki 2025 yılı kazı çalışmaları başladı.

86 BİN YILLIK İZLER

Bu yıl 9'uncu sezona giren kazılarda İnkaya Mağarası'nın 26,5 milyon yıl önce bu alanda faal olan bir volkanizma ile oluşmaya başladığı biliniyor.

Mağarada şimdiye kadar yapılan tarihlendirme çalışmalarında 86 bin yıla inen bir insan kullanımının varlığının ispatlandığı ifade ediliyor.

Hem kayalıkların çakmaktaşı ham madde kaynakları oluşturması, hem de yöredeki sıcak su kaynaklarının sağladığı avantajlar dolayısıyla Paleolitik Çağ insanları tarafından uzun süreli ve yoğun bir şekilde kullanıldığı kaydediliyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özer, bu sene mağaranın farklı bölümlerindeki en az 5 alanda kazı çalışmalarının yapılacağını belirterek şunları söylüyor:

"Bu alan mağarayı yaşam alanı olarak kullandığı anlaşılan Paleolitik Çağ insanlarının gündelik her türlü aktivitelerinde kullandıkları yontma taşları ürettikleri bir alan. Bu nedenle atölye alanında daha küçük yumruların ana kayalıklarından koparılma izleri, çekiç olarak kullanılan bazalt vurgaçlar, çakmaktaşı yongalama ürünleri, atık parçalar ve nihayetinde kırılamayacak hale geldiği için terkedilen çakmaktaşı çekirdek kalıntıları yoğun bir şekilde bulunmaktadır. Atölye alanındaki kazılar proje sayesinde hızlandırılmış ve daha geniş bir alanda kazı yapılması ve mağaranın bu bölümündeki girişinin açılması mümkün hale gelmiştir. Farklı dönemlere tarihlendirilen mağaranın diğer bölümlerindeki kazı çalışmalarında da dönem insanlarının alan kullanımları ve gündelik aktiviteleri hakkında daha çok ipuçlarına ulaşılması hedeflenmektedir. Mağaradaki kazı çalışmalarının çeşitli üniversitelerden heyet üyelerinin katılımlarıyla 20 kişilik bir ekiple yıl sonuna kadar devam ettirilmesi planlanmaktadır"

İNKAYA MAĞARASI KAZILARI

2016 yılında yapılan yüzey araştırması sırasında bulunan mağarada 2017 yılında Çanakkale Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan kazı çalışmaları 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı çalışmasına dönüştürülmüştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleriyle Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer başkanlığındaki ekiple sürdürülüyor.