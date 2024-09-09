9 bin yıllık höyük kazısında Hitit surlarına ulaştılar

Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde arkeopark projesi Hititlere ulaştı. Prof. Dr. Giulio Palumbi 3 ayrı noktada çalışmayı ilerlettiklerini söyledi.

Milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Toroslar ilçesindeki Yumuktepe Höyüğü'nde hummalı çalışma başladı.

Mersin'deki 9 bin yıllık höyükte arkeopark projesi kapsamında başlatılan kazı çalışmaları İtalya'nın Bari Aldo Moro Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giulio Palumbi başkanlığında yürütülüyor.

3 ayrı noktada kazılar sürdürülürken, çalışmalarda Hitit dönemi sur izlerine rastlandı.

Kazı Başkanı Palumbi, "Bu sezon hem Orta Çağ'a ait büyük bir taş temel bulduk hem büyük bir kerpiç duvar bulduk. Bu kerpiç duvarı Hitit dönemine ait ve büyük ihtimalle Hitit yerleşimi sur duvarı" dedi.

Kazıların önemli hedeflerinden biri de höyüğün açık hava müzesi olması için gerekli çalışmanın tamamlanması.

"İLK TUNÇ VEYA GEÇ KALKOLİTİK TABAKALARA İNMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Palumbi, 10 gün önce başladıkları kazılarda şu ana kadar iki önemli bulguya ulaştıklarını söyledi.

Bizans dönemine ait yapının alt bölümünde kazı çalışmalarını sürdüren Palumbi, "Bu sezon hem Orta Çağ'a ait büyük bir taş temel bulduk, hem de büyük bir kerpiç duvar bulduk. Bu kerpiç duvarı Hitit dönemine ait ve büyük ihtimalle Hitit yerleşimi sur duvarı" dedi.

EŞYA PARÇALARI BULUNUYOR

Orta Demir Çağ tabakasında çalışma yürüten Kazı Başkan Yardımcısı Arkeolog Tülay Özaydın da milattan önce birinci binde yaşanan Demir Çağ yerleşiminin erken safhalarını bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Özaydın, "Şu anda bulunduğumuz tabaka Demir Çağ, Orta Demir Çağı tabakası; onunla ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.

Kazı sırasında bulduğu parçayı gösteren Özaydın, "Bu gördüğünüz konsantrik bezemeli, Kıbrıs etkili bir kapalı kabın parçasını bulduk. Birkaç tane daha örnek bulduk. Bunun altında eğer erken Demir Çağ'ın tabakalarına ulaşabilirsek, Yumuktepe'deki Demir Çağ stratigrafisini belirlemiş olacağız. Bunlar, milattan önce 8. yüzyıl, 7. yüzyıla ait. Daha erkeni var mı yani milattan önce 9. yüzyıla ulaşıyor mu onu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu dönem 6., 7., 8. dönem ticaretle ilgili kozmopolit yerleşmelerin olduğu bir dönem. Deniz ticaretiyle, ticaretle birçok malzemenin geldiği, birçok etkenin olduğu, doğuyla, batıyla, adalarla, Kıbrıs'la özellikle ilişkilerin bir olduğu dönem" şeklinde konuştu.

YUMUKTEPE HÖYÜĞÜ MİLATTAN ÖNCE 6500'E TARİHLENİYOR

Pamukkale Üniversitesi'nden Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Özlem Aytek alanla ilgili bilgi şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık olarak milattan önce 6500'le tarihleniyor burası. Bu tarihleri genel olarak mimari anlamda baktığımızda çok daha fazla yenilemeyle ve çoklu alan kullanımıyla tanımlayabiliriz. Genelde taş temel üzerine kerpiç mimari görüyoruz ve içerisinde ağırlıklı olarak siloların olduğu bir birimden bahsedebiliriz. Siloların içeriside şu ana kadar tanımlanmış olan; mesela ağırlıklı olarak mercimek gibi yoğun botanik kalıntılarıyla beraber buluyoruz."

Yumuktepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarının 5 Ekim'e kadar sürdürülmesi planlanıyor.