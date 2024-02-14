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    • 90’lara ücretsiz zaman yolculuğu! Üsküdar’da kurulan evde aklınıza gelen her şey var

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Üsküdar, Gezi, Müze, Koleksiyon, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Üsküdar'da bir fotoğrafçı, 7 yıl önce oluşturduğu '90'lar Evi' ile ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Ev ücretsiz olarak ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor.

    Üsküdar'da, insanların geçmişe olan özlemini gidermek ve zamanda yolculuğa çıkarmak için Ahmet Yaman tarafından 7 yıl önce kurulan 90'lar evi ücretsiz olarak hizmet veriyor.

    90'lı yıllara özgü olan ev eşyaları, teknolojik ürünler, market ürünleri, kıyafetler ve çeşitli araç gereçlerin olduğu ev, ziyaretçilerini eski günlere götürüyor.

    Üsküdar'da Ferah Mahallesi'nde 7 yıl önce oluşturduğu '90'lar Evi' ile ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

    Eve giren ziyaretçiler 90'lı yıllara ait eşyalara bakıp geçmişe olan özlemini gideriyor.

    90’lara ücretsiz zaman yolculuğu! Üsküdar’da kurulan evde aklınıza gelen her şey var

    Eşyaları toplayarak bu evi hayata geçiren ve insanlardan olumlu tepkiler alan Yaman, insanlara hatıralarını tekrar hissettirmenin müthiş bir his olduğunu ifade etti.

    90’lara ücretsiz zaman yolculuğu! Üsküdar’da kurulan evde aklınıza gelen her şey var

    "AMACIMIZ 90'LAR FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK"

    90'lar evinde görevli olan Ahmet Yaman'ın kardeşi Halit Yaman, "Burayı ağabeyim Ahmet Yaman kurdu. Kuruluş amacı insanlara doksanları yaşatmak ve doksanlar farkındalığını oluşturmaktı.

    Buradaki her eşyayı insanların evlerinden tek tek toparladık. Her eşya ile mutlaka bir hatıra var. İçeriye girdiğimizde o babaannemizin evi gibi kokan hatırayı alıyorsunuz. İnsanlar buraya geldiklerinde mutlaka yeni insanlarla tanışıyorlar ve eskilerden konuşuyorlar.

    90’lara ücretsiz zaman yolculuğu! Üsküdar’da kurulan evde aklınıza gelen her şey var

    Bazen buradaki eşyalarla olan hatıralarını çocuklarına anlatıyorlar. Aslında çocuklarına geri dönüyorlar. Çoğu kişi bu eşyaları görüp ağlıyor veya güzel bir anısı aklına gelip kahkaha atıyor. Burada koleksiyon ürünlerimiz de var buraya girişler ücretsiz amacımız para değil 90'lar farkındalığı oluşturmak" diye konuştu.

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ÜsküdarGeziMüzeKoleksiyon
    Haberler > Kültür - Sanat > 90’lara ücretsiz zaman yolculuğu! Üsküdar’da kurulan evde aklınıza gelen her şey var
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