Fay hattı üzerinde yer alan Hierapolis Antik Şehri’ndeki arkeolojik çalışmalar, gaz sızıntısı ve traverten oluşumu gibi zorlu tabiat şartları altında yapılıyor. İtalyan Kazı Başkanı Prof. Grazia Semeraro, bu defa ‘nymphaeum’u (abidevi çeşme) açık hava müzesine dönüştürmek istediklerini söylüyor.

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Batı Anadolu’nun tarihine açılan kapılardan biri olan Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Hierapolis, tabii güzellikler ile antik devrin esrarengiz binalarını bir araya getiriyor. Eşine az rastlanır travertenlerin yanı başında uzanan Hierapolis’in mazisinde enteresan hikâyeler yatıyor… Bergama Krallığı tarafından MÖ 2. asırda Helen tarzında kurulan şehir, şifalı suları sayesinde insanları kendine çekiyor. (Bunu “antik sağlık turizmi” olarak isimlendirmek mümkün!) Ancak şehir, büyük fay hatları üzerinde inşa edildiği için depremlerle yıkılıyor ve nihayetinde Roma şehri görünümüne dönüyor. Hierapolis hem pagan devirde hem de Hristiyanlık’tan sonra mukaddes yer olarak kabul ediliyor. Zira fay hatlarından gelen zehirli gazlar yüzünden canlıların öldüğünü gören paganlar, bunu tanrıları Hades’le özdeşleştirip alanı “yer altına” açılan kapı kabul ediyorlar. Apollon Tapınağı’nın yanında bulunan ploutonion (“Cehennem Kapısı”) adlı bu yere farklı yapılar inşa edilip heykeller koyuyorlar. Hazreti İsa’nın havarilerinden Filipus, 1. asırda dinini anlatmak için şehre geliyor ve burada şehit ediliyor. Fakat zamanla Roma, dönüşen Hristiyanlığı serbest bırakıyor. Böylece Filipus’un kabrinin bulunduğu Hierapolis “piskoposluk merkezi” hâline getiriliyor; çeşitli kiliseler yapılıp pagan izleri siliniyor. Hierapolis, 1200’lü yıllarda ise Türklerin eline geçiyor…

Abidevi Çeşme ayağa kalkıyor! Hierapolis'e açık hava müzesi geliyor

ÖNEMLİ YAPILAR AÇIĞA ÇIKARILDI

Asırlarca sessizliğin hâkim olduğu antik şehirde 1950’lerde İtalyan arkeologlarca kazılar başlatılıyor. Prof. Grazia Semeraro ise 10 senedir kazılara başkanlık yapıyor. Tofaş tarafından 20 senedir desteklenen arkeolojik kazılarda bugüne kadar tiyatro binası, nekropol, büyük kilise, Filipus martiryumu, Apollon Tapınağı ve ploutonion gibi kısımlar açığa çıkarıldı. Kazıların son aylarda yoğunlaştığı yer ise Hristiyanlar tarafından yıkılan Apollon Tapınağı ve içindeki nymphaeum yani abidevi çeşme… UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hierapolis’te sorularımızı cevaplayan Kazı Başkanı Prof. Grazia Semeraro, nymphaeum’un büyük bir fay hattının üzerine inşa edildiğini, sismik hareketliliğe rağmen yapının sağlamlığını koruyabilmek için özel mühendislik çözümleri geliştirdiğini söylüyor. Semeraro “Şu anda amacımız, yürüyüş yollarını düzenlemek ve nymphaeum (abidevi çeşme) alanını ziyaretçilere açmak. Bunun için çalışıyoruz” diyor. Ancak İtalyan arkeolog, termal su kaynakları sebebiyle nymphaeum çevresinin zemininin taşlaştığını, bu yüzden arkeolojik kazıların kolay olmadığını ifade ediyor. Çalışmalardan sonra bilgilendirme panoları ve multimedya içerikleriyle “Nymphaeum Açık Hava Müzesi” oluşturulması düşünülüyor. Hierapolis Arkeoloji Müzesinde korunan figürlü mimari frizlerin de bu alanda sergilenmesi planlanıyor. Fakat Prof. Semeraro, tıpkı “Cehennem Kapısı”nda olduğu gibi bu çeşme yapısından da zehirli olabilecek gazların sızdığını, bu sebeple sınırlı bir ziyaretin planlanacağını ifade ediyor.

Abidevi Çeşme ayağa kalkıyor! Hierapolis'e açık hava müzesi geliyor

EN ESKİ DÖNEMİN PEŞİNDEYİZ

Prof. Grazia Semeraro, antik şehrin genelinde ise ilk dönemin izlerinin peşinde olduklarını kaydederek şöyle konuşuyor:

Hierapolis, Yunan kolonizasyonundan önce çok ilginç bir Frig yerleşim yeriydi. Ancak bu alanda araştırmaya devam etmek için çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü Frig yerleşimi Helenistik ve Roma kentinin dışında yer alıyor.

Prof. Grazia Semeraro sorularımızı cevapladı

İTALYAN ARKEOLOG SEMERARO: HİERAPOLİS KALBİMDE!

İtalyan arkeolog Prof. Grazia Semeraro, ilk defa 1984’te stajyer olarak kazılarına dâhil olduğu Hierapolis’te aşkla çalışıyor. Semeraro “Üniversitede öğrenciyken burada çalışmaya başladım. Yani buraya ilk geldiğim günden bu yana 40 yıldan fazla bir zaman geçti. O zamanlar çok gençtim. Sonra bütün akademik kariyerim boyunca buradaki görevime devam ettim. 10 yıldır kazı başkanı olarak görev yapıyorum” diyor. “Hierapolis benim kalbimde yer alıyor” ifadesini kullanan Semeraro, sözlerine şöyle devam ediyor: Bir arkeolog olarak burası benim için elbette bilimsel açıdan çok önemli. Ancak aynı zamanda Türkiye’yi ve insanlarını sevdiğim için de önemli. Buradaki manzarayı, doğayı, mutfağı ve dostluğu seviyorum. Biraz zor olsa da Türkçeyi öğrenmeye ve konuşmaya çalışıyorum. Bu hoşuma gidiyor. Türk ve İtalyan kültürleri arasında benzer unsurlar var. İkimiz de Akdeniz insanlarıyız... Burada yemekleri de çok beğeniyorum. Denizli kebabı çok güzel ama hünkârbeğendi benim favorim.

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