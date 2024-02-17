Adnan Menderes'in 65 yıl önce kurtulduğu uçak kazasında neler oldu?

Başbakan Adnan Menderes Üçlü Kıbrıs Antlaşması'nı imzalamak üzere 1959'da gittiği Londra'daki Gatwick Havalimanı'na 4,5 kilometre kala ormanlık alana düşen uçaktan kurtuldu. Kazada 14 kişi hayatını kaybetmiş, mürettebat ve yolculardan oluşan 7 kişi de yaralanmıştı.

Başbakan Adnan Menderes'in başkanlığındaki Türk heyeti Londra'nın merkezine daha yakın olan Heathrow Havalimanı'na inmek üzereyken, yoğun sis nedeniyle Gatwick Havalimanı'na yönlendirildi.

Ancak iniş sırasında kontrolden çıkarak ani bir fırtına eşliğinde Londra yakınlarındaki Newdigate köyündeki ormana düştü.

Kazanın sebebi uçağın sis ve iletişim kesintisi nedeniyle iniş yapamaması gösterildi. Başbakan Menderes ve 7 kişi yaralanırken 14 kişi hayatını kaybetti.

Adnan Menderes London Clinic'te tedavi altına alındı ve hafif yaralarla kurtuldu. Diğer yaralılar da çevredeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Newdigate Yerel Tarih Derneği Başkanı John Callcut, kazanın yıl dönümünde, uçağın düştüğü mevki Jordan's Wood'da, kazayı ve sonrasına yaşananları anlattı.

Yolcular uçaktan inmek için çabalarken yerel halk ve çiftçilerin onlara yardımcı olduğunu anlatan Callcut, "Korkunçtu. Bay (Tony) ve Bayan (Margaret) Bailey, şurada bulunan Ivy House çiftliğinden olay yerine geldi ve Adnan Menderes'i buldular. Onu ormanda mücadele ederken buldular." dedi.

Kaza dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Menderes'in kurtuluşu ise bütün ülkede sevince sebep oldu.

Menderes hastanede tedavi altında olduğu sırada Londra Antlaşması'nı da imzaladı. Radyoyla millete seslenerek duygulu ve içten bir konuşma yaptı.

Mart başında taburcu olduktan sonra, İstanbul'a döndüğünde binlerce kişi tarafından karşılandı. Halkın coşkusu had safhadaydı. Havalimanında İstanbul'a ulaşması ve Park Otel'e varması dört saat aldı.

İKİ YIL SONRA İDAM

Ankara'da trenle karşılanması da devlet erkanı ve büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla gerçekleşti. Kazada ölenlerin cenazeleri de Türkiye'ye getirilerek törenlerle toprağa verildi.

Kaza esnasında yardıma koşan bölgedeki İngiliz vatandaşları Türkiye'ye davet edilerek Adnan Menderes'in özel misafirleri olarak ağırlandılar.

Kaza öncesi, Demokrat Parti ile CHP arasındaki ilişkiler oldukça gergindi. Ancak Menderes'in kazadan sağ olarak kurtulması, kısa bir süreliğine de olsa iki parti arasında bir yumuşama sağladı.

Ankara'da onu karşılayanlar arasında Celal Bayar ve İsmet İnönü'nü başta olmak üzere muhalifleri de vardı.

Tabi bu yumuşama uzun sürmeyecekti. Çünkü bir yıl sonra 27 Mayıs 1960'ta askeri darbeyle hapse atıldı. 17 Eylül 1961'de askeri idare tarafından idam edildi.