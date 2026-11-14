14 Kasım 1944'teki sürgünde yaşanan acılar Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelere göç eden Ahıska Türkleri tarafından yaşatılıyor. Ahıska Türkleri her 14 Kasımda sürgünde hayatını kaybedenleri anıyor.

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Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in imzaladığı sürgün kararnamesiyle 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Türkiye sınırına yakın Ahıska Bölgesi'ndeki yurtlarından zorla koparılan Ahıska Türkleri, sürgünün 82. yılında hüzünle anılıyor.

Erkeklerin İkinci Dünya Savaşı cephelerinde savaştığı bir dönemde, geride kalan kadın, yaşlı ve çocuklara hazırlanmaları için yalnızca iki saat süre tanınarak hayvan vagonlarına doldurulan halk, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya’nın zorlu bozkırlarına sürüldü.

Yaklaşık bir ay süren çileli yolculukta açlık, sefalet ve soğuk nedeniyle donarak hayatını kaybeden 17 bine yakın insan, hafızalardan silinmeyen büyük bir insanlık trajedisi olarak tarihe geçti.

Ahıska Türklerinin kara günü! 1944 sürgünü unutulmadı

Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türkleri, Gürcistan'ın Türkiye sınırına yakın Ahıska bölgesinden 14 Kasım 1944'teki sürgünde hayatını kaybedenleri andı. Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği, başkent Bişkek'e 65 kilometre uzaklıktaki Kara-Balta şehrinde Ahıska Türklerinin sürgün edilişlerinin 82. yıl dönümünde "14 Kasım 1944 Ahıska Türkleri Sürgünü Anma Programı" düzenledi.

TARİHİN BİR KARA LEKESİ 14 KASIM 1944

Ahıska Türkleri, İkinci Dünya Savaşı'nın son aylarında, Stalin'in emriyle Gürcistan'ın Ahıska Bölgesi'nden Orta Asya'ya sürgün edilmeye başlandı.

Ahıska'daki 220 köyün yer aldığı Adıgön, Ahıska, Aspinza, Ahılkelek ve Bagdonovka ilçeleri askeri birlikler tarafından kuşatıldı.

Dönemin Moskova yönetimi, Sovyetler Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti sınırında yer alan Ahıska bölgesindeki Müslümanları yerinden etmek için yaklaşık 6 bin asker görevlendirdi.

Bu arada, erkeklerden askere alınan Ahıskalılar, İkinci Dünya Savaşı'nda cephede savaşırken geride kalan kadınlar ve yaşlılar da Ahıska-Borjomi demir yolu hattının yapımında çalıştırıldı.

Askerler, 14 Kasım'da Ahıska Bölgesi'nde yaşayan Türkler, Kürtler ve Hemşinlilerin yanı sıra Batum'da yaşayan Lazların kapılarına dayandı.

Kamyonların eşliğinde gelen askerler, çocuk ve yaşlı ayrımı gözetmeksizin bölge sakinlerinden iki saat içinde hazırlanmalarını istedi.

Ahıska Türkleri, tren vagonlarının bekletildiği noktalara askeri kamyonlarla taşındı ve üç gün istasyonlarda bekletildikten sonra vagonlara bindirildi.

Yük taşınan vagonlara bindirilen ailelerin, bir bohça eşya dışında yanlarına hiçbir şey almalarına izin verilmedi.

Bazı aileler evlerine geri dönme umuduyla yanlarına hiçbir eşya almazken, bazıları da sadece un ve mısır aldı.

SOĞUK VAGONLARDA 17 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vagonlara üst üste bindirilen Ahıskalıların zorunlu yolculuğu 30 gün sürdü. Böylece, Ahıska'da sürgüne gönderilen halklardan geriye evler, kıymetli eşyalar, kış için hazırlanan yiyecekler, küçük ve büyükbaş hayvanlar kaldı.

Derme çatma vagonlarda, mevsimin en soğuk ve karlı döneminde gerçekleştirilen sürgünde, yaklaşık 17 bin Ahıskalı açlık, soğuk ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Hayatta kalan Ahıskalıların 40 bini bugünkü Kazakistan'a, 16 bini Kırgızistan'a ve 30 bini de Özbekistan'a sürgüne gönderildi.

AHISKA TÜRKLERİNE 12 YILLIK SIKIYÖNETİM UYGULANDI

Sürgünün, açlığın, zorluğun ve hasretin acısını çeken Ahıskalılara yönelik zulüm getirildikleri Orta Asya'da da devam etti.

Ahıska Türkleri, 1944-1956 yılları arasında 12 yıl boyunca sıkıyönetime tabi tutuldu ve yerleştirildikleri bölgelerin dışına çıkmaları yasaklandı.

Sovyet yönetimi, oluşturduğu çalışma kamplarında çocuk, yaşlı ve kadınları ayırmaksızın Ahıskalıları en ağır işlerde çalıştırdı.

Gürcü asıllı Stalin'in 5 Mart 1953'te ölümünün ardından, Ahıska Türklerinin sürgününü organize eden Sovyetler Birliği Mareşali ve Stalin döneminin üst düzey güvenlik yetkilisi Lavrenti Beriya da yeni yönetim tarafından 23 Aralık 1953'te idam edildi.

FERGANA TRAJEDİSİ

Ahıska Türkleri için sıkıyönetim uygulaması 1956'da kaldırıldı ve Gürcistan dışında Kafkaslara dönmelerine izin verildi.

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan topraklarında yaşayan Ahıskalıların bir kısmı Ahıska'ya yakın olan Azerbaycan topraklarına göç etti, halkın büyük bölümü ise Orta Asya'da kalmayı tercih etti.

Özbekistan'ın Fergana Vadisi'nde yaşayan yaklaşık 20 bin Ahıska Türkü ise 5-10 Haziran 1989'da yaşanan trajik olayların ardından Rusya'nın Krasnodar bölgesine Sovyet ordusu tarafından götürüldü.

Bu kişilerin bir kısmının otobüslerle Kırgızistan ve Kazakistan'a taşınarak yerleşmelerine izin verildi.

ABD İLE UKRAYNA'YA UZANAN GÖÇLER

Rusya'nın Krasnodar bölgesine yerleştirilen Ahıskalılara tüm vaatlere rağmen ikamet ve oturum izni verilmedi, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının önü açılmadı.

Durumun giderek kötüleşmesi üzerine Ahıskalılar çare aramaya başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün yardımıyla 13 bin Ahıskalı, 2004 ve 2005 yıllarında ABD'nin çeşitli eyaletlerine götürülerek yerleştirildi.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te kitlesel gösterilerin sıcak çatışmaya dönüşmesinin ardından ise Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayan Ahıskalılar ateş altında kaldı.

Ahıska Türklerinin kara günü! 1944 sürgünü unutulmadı

TÜRKİYE, AHISKA TÜRKLERİNE KUCAK AÇTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'de iskan ettirilmek üzere Ukrayna vatandaşı olan Ahıska Türkleri, Erzincan'ın Üzümlü ilçesine ve Bitlis'in Ahlat ilçesine getirildi.

Türkiye'ye kendi imkanlarıyla gitmeyi sürdüren Ahıskalılar, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Denizli, Kocaeli, Eskişehir ve Antalya gibi şehirlere yerleşmeyi tercih ediyor.

Ahıska Türkleri, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Gürcistan'ın Ahıska bölgesini ziyaret ediyor.

Ana vatanlarından koparılan ve gittikleri yerde hayatta kalan Ahıskalı Türkler, bugün Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, ABD ve Türkiye'de yaşamlarını sürdürüyor.

AHISKA'YA KAVUŞMA UMUDU NESİLDEN NESİLE AKTARILIYOR

Derneklerin öncülüğünde her yıl 14 Kasım'da düzenlenen anma etkinliklerinde, sürgünde hayatını kaybedenler rahmetle yad ediliyor.

Uluslararası platformlarda Ahıska Türklerinin haklı davası ve ana vatanlarına dönüş hakları dile getirilmeye devam ediliyor.

Uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri, bu büyük trajedinin unutulmamasının, insan hakları ve geri dönüş hakkının elde edilmesi açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Aradan geçen 82 yıla rağmen Ahıska Türklerinin kalbindeki toprak sevgisi ve Ahıska'ya kavuşma umudu, nesilden nesile aktarılarak yaşamaya devam ediyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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