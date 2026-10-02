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Kültür - Sanat

Ahmet Mümtaz Taylan'dan fotoğraf sergisi: 'Noksan' açıldı

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Ahmet Mümtaz Taylan'dan fotoğraf sergisi: 'Noksan' açıldı
Başlık ResmiAhmet Mümtaz Taylan'dan fotoğraf sergisi: 'Noksan' açıldı

Oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan’ın farklı coğrafyalarda çektiği fotoğraflardan oluşan ilk sergisi “Noksan”, İstanbul’daki Art Project’te sanatseverlerle buluşuyor. Sisli ovalardan donmuş göllere, şehir binalarından terk edilmiş nesnelere uzanan kareler, boşluk ve yalnızlık duygusunu merkeze alıyor.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan’ın ilk fotoğraf sergisi “Noksan”, İstanbul’daki Art Project’te sanatseverlerle buluşuyor. Taylan’ın farklı coğrafyalarda çektiği fotoğrafları bir araya getiren sergi, izleyiciyi kadrajda sunulanın ötesine bakmaya ve görünmeyeni tamamlamaya çağırıyor.

Sisli ovalardan donmuş göllere, şehir binalarından terk edilmiş nesnelere uzanan kareler; farklı manzaraları boşluk, yalnızlık ve insanın yokluğu etrafında ortak bir atmosferde buluşturuyor.

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Taylan, “Noksanlık, ne yaparsak yapalım dolmayan ve insana her resimde yalnızlığını hatırlatan bir boşluktur. Buna rağmen eksikliklerin ve kesintilerin gerçek sevgiyi ve birbirine tutunmayı mümkün kıldığı bir bağa dönüşür” diyor.

Sergi, 30 Ekim’e kadar görülebilecek.

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