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Haberler > Kültür - Sanat > AKM'de mehter coşkusu! "Eski ramazanlarda ne yapılıyorsa onlar sergilendi"

AKM'de mehter coşkusu! "Eski ramazanlarda ne yapılıyorsa onlar sergilendi"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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İstanbul, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları, "İstanbul'da Ramazan Özel Konseri"nde sevilen eserleri seslendirdi. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda ramazana özel olarak düzenlenen konserin repertuvarında İstanbul türküleri, mehteran marşları, fasıl ve halk oyunları yer aldı.

Konser hakkında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı İstanbul'da eski ramazanlarda sanat, kültür ve eğlence adına neler yapılıyorsa bugün de onu ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Ramazanda iftardan sonra yapılan sanat faaliyetlerinin iz düşümünü sahneye yansıtmaya çalıştıklarını dile getiren Belviranlı, "Gönlümüzdekileri, seyircilerimizin gönüllerine nakşetmeye çalıştık. Bu faaliyetler bizi çok mutlu ediyor." dedi.

AKM'de mehter coşkusu! Eski ramazanlarda ne yapılıyorsa onlar sergilendi - 1. Resim

İstanbul ve Ankara'da özel programlar gerçekleştirdiklerini, bundan sonra da ramazan boyunca faaliyetlerinin devam edeceğini ifade eden Belviranlı, programda geleneksel halk kültüründeki kasideler, mehter musikisi ile halk musikisinin görsel tarafı ve halk kültürünün sahneye yansıması olan halk danslarının yer aldığını aktardı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü topluluklarının her daim özel etkinliklere imza attığını belirten Belviranlı, sanatseverlere gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Konserde ayrıca İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Halk Müziği Korosu, Devlet Türk Müziği Araştırma Uygulama Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu sahne aldı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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