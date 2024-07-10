AKM'de tören... ‘On5Sıfır7 Film Haftası’ başladı

“On5Sıfır7 Film Haftası”nın açılış programı AKM’de gerçekleştirildi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, 15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “On5Sıfır7 Film Haftası”nın açılış programı AKM’de gerçekleştirildi.

TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ’ın da katıldığı programın başlangıcında “Çağrı ve Zafer” videosunun gösterimi yapıldı. Film haftası kapsamındaki sinema gösterimleri, 15 Temmuz’a kadar Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Ümraniye Cemil Meriç Kültür Merkezi ve Zeytinburnu Kültür Merkezinde yapılacak.