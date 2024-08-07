Anadolu’un sergisi ziyaretçilerle buluştu! ‘Rumi rüyaları’ Macaristan’da

Dünyaca tanınmış Türk medya sanatçısı Refik Anadolu’un “Rumi Rüyaları (Rumi Dreams)” adlı dijital sergisi Macaristan’a taşındı.

Yoğun talep üzerine sergi uzatıldı! Ankara'da sergilenen Fatih Sultan Mehmed'in özel eşyaları ziyaret ediliyor

Yoğun talep üzerine sergi uzatıldı! Ankara'da sergilenen Fatih Sultan Mehmed'in özel eşyaları ziyaret ediliyor

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Daha evvel Türkiye’de sergilenen eserler, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle Macaristan’ın Debrecen şehrindeki MODEM Modern ve Çağdaş Sanatlar Merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Hazreti Mevlâna’nın dünyasının yapay zekâ ile yansıtılmaya çalışıldığı sergi, Mesnevi külliyatının bugünün bilgisayar teknolojileri kullanılarak analiz edilmesiyle oluşturuldu. Hareket, ışık, renk ve ses tekniklerinin kullanıldığı sergide seyirciye Mevlâna’nın “gönlümüzün kendi ışığını ortaya çıkarması” fikrinin işlenmesi hedeflendiği belirtiliyor.

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği, Refik Anadol Stüdyosu, Debrecen Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen dijital sergi, 29 Eylül’e kadar görülebiliyor.