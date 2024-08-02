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Antalya Kaleiçi UNESCO yolunda! Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın sembol yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda açıklamalar yapan Vali Hulusi Şahin, Kaleiçi'nin, uluslararası görünürlüğünün artırılması amacıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne aday olması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti onuruna, kenti çevreleyen sur üzerinde inşa edilen Hadrian Kapısı önünde basın mensuplarına, eserin korunarak gelecek nesillere aktarılması için başlatılan temizlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Antalya Kaleiçi UNESCO yolunda! Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınması bekleniyor - 1. Resim

Vali Şahin, “Antalya'nın en ikonik noktalarından biri, Antalya'nın sembollerinden bir tanesi Üçkapılar diye bahsettiğimiz Hadrianus Kapısı. Burada 1959'dan bu yana hiçbir müdahale olmamış, dolayısıyla aradan geçen yıllarda ciddi bir kirlenme ve lekelenme ve bitkilenme var. Dolayısıyla biz valilik olarak, bu ikonik kapımızı koruyacak bir çalışmanın içerisine girdik, önce projelerini hazırladık ardından kurula sunuldu, kuruldan onaylanarak harekete geçtik” ifadelerini kullandı.

HADRİAN KAPISI TAMİR EDİLİYOR

Vali Hulusi Şahin, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOB) bağlı uzman ekiplerin yürüttüğü temizlik çalışmasının üç kısımdan oluştuğunu ifade ederek, Antalya'nın sembolü Hadrian Kapısı'nda (Üçkapılar) gerçekleşecek çalışmayı şu şekilde aktardı:

Antalya Kaleiçi UNESCO yolunda! Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınması bekleniyor - 2. Resim

“Üç parça halinde çalışacağız, şimdi birinci parça yapılıyor. Burada asıl yaptığımız iş, temizlik çalışmaları ama çok hassas bir iş. Takdir edersiniz ki 2 bin yaşında bir kapıdan bahsediyoruz. Kumlama diye bir teknik var, zor kirleri bununla çıkarıyorlar. Daha kolay olanları ise basınçlı su yöntemiyle buhar yöntemiyle çıkarıyorlar. Ayrıca bitkilenme ile ilgili de bitkilerin kökünü kurutacak bir takım solüsyonlar da kullanılıyor. Ardından arkadaşlarımız yeniden kararmanın ve bitkilenmenin önüne geçmek için, bu çalışmaların bitiminde koruyucu tabakalar da oluşturacaklar. Yine bu çalışmalar içerisinde bazı kılcal çatlakları da onarmaya çalışıyorlar, böylece bu tarihi eserimizin ömrünü uzatmaya çalışıyoruz.”

Antalya Kaleiçi UNESCO yolunda! Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınması bekleniyor - 3. Resim

UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ YOLUNDA

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, antik çağlardan bu yana tarihe tanıklık eden Kaleiçi için UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınması hakkında çalışmalara başladığını söyleyerek, şöyle devam etti:

”Eserimizin yer aldığı bölge olan Kaleiçi, Antalya'nın ve Türkiye'nin en değerli tarihi ve turistik destinasyonlarından bir tanesi. Antalya için ve Türkiye için bu değerli değerimizi daha iyi korumak ve daha iyi sunmak için çaba gösteriyoruz. Hadrianus Kapısı da bunların bir parçası oldu; şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bir çalışması da var, onu da bu vesileyle sizinle paylaşalım. Kaleiçi'nin, Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından çalışma başlatıldı. Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne dahil olabilirsek tanıtım anlamında önemli bir mesafe katetmiş olacağız."

HEDEF 60 MİLYON TURİST

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizm sektöründe ilk 7 ayı değerlendirdiği açıklamasına değinen Vali Hulusi Şahin, yıl sonu için belirlenen hedef hakkında konuştu.

Antalya Kaleiçi UNESCO yolunda! Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınması bekleniyor - 4. Resim

Antalya'nın önemine dikkat çekerek, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Şahin, "Kültür ve Turizm Bakanımızın açıkladığı veriler ümit verici. Bakanlığımızın bize koymuş olduğu bir hedef var, 60 milyon turist 60 milyar dolar turizm geliri. Bunun da amiral gemisi elbette ki Antalya, Antalya olarak üzerimize düşeni bu hedef doğrultusunda yapıyoruz. Nitekim son yedi ayda gelen rakamlar da, bir önceki yıla göre yüzde 10 civarında artış yaşanıyor. Tabii ki FTI hadisesi gibi bazı olumsuzluklar da yaşıyoruz. Çok dinamik bir süreç turizm, kendi bünyesinde dalgalanmaları içeriyor, hep güzel olur diyemiyoruz. Bütün mücadelemiz, turizm pastasından Türkiye'nin ve Antalya'nın hak ettiği payı alması. Umuyorum ki, yılbaşı itibari ile 60 milyon ziyaretçiye ki bunun üçte biri Antalya demektir ve 60 milyar gelire ulaşacağız” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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