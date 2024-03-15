Antik şehir için oyun geliştirdi

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 03:00 - Güncelleme: 15 Mart 2024 03:01 - Güncelleme:

Oyun Atlası Derneği, Metropolis Antik Şehir, Gökçen Göksel, Haber

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

Oyun Atlası Derneği “Oyunun İzinde: Metropolis” adlı oyun ile beş bin yıllık Metropolis antik şehrini öğrencilere anlattı.