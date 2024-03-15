Antik şehir için oyun geliştirdi
Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Oyun Atlası Derneği “Oyunun İzinde: Metropolis” adlı oyun ile beş bin yıllık Metropolis antik şehrini öğrencilere anlattı.
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ
Oyun Atlası Derneği’nin kurucusu Gökçen Göksel, kazı çalışmaları Sabancı Vakfı tarafından desteklenen İzmir’in Torbalı ilçesindeki beş bin yıllık Metropolis antik şehri için bir oyunu hayata geçirdi.
Öğrenciler “Oyunun İzinde: Metropolis” adlı oyunu yerinde tecrübe etmek imkânı yakaladı.
Bir antik kenti yaşadığı dönemdeki unsurlarla kişilere aktaran oyunun tasarımı tamamen oyuncu deneyimine yönelik meydana getirildi.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi