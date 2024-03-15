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Haberler > Kültür - Sanat > Antik şehir için oyun geliştirdi

Antik şehir için oyun geliştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antik şehir için oyun geliştirdi
Oyun Atlası Derneği, Metropolis Antik Şehir, Gökçen Göksel, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyun Atlası Derneği “Oyunun İzinde: Metropolis” adlı oyun ile beş bin yıllık Metropolis antik şehrini öğrencilere anlattı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

Oyun Atlası Derneği’nin kurucusu Gökçen Göksel, kazı çalışmaları Sabancı Vakfı tarafından desteklenen İzmir’in Torbalı ilçesindeki beş bin yıllık Metropolis antik şehri için bir oyunu hayata geçirdi.

Öğrenciler “Oyunun İzinde: Metropolis” adlı oyunu yerinde tecrübe etmek imkânı yakaladı.

Bir antik kenti yaşadığı dönemdeki unsurlarla kişilere aktaran oyunun tasarımı tamamen oyuncu deneyimine yönelik meydana getirildi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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