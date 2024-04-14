Dünya edebiyatına Antep dokunuşu: Güccük Pirens!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazikültür A.Ş. tarafından dünyaca ünlü Küçük Prens kitabı Antep ağzına aktarılarak “Güccük Pirens” adıyla yayınlandı. Gelecek kuşaklara şehrin sembolü olan Antep ağzını da unutturmamak için yapılan tercüme raflarda satışa çıkarıldı.

Dünya çocuklarının başucu kitabı olan ve yüzlerce dile çevrilen, Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens'i, Gazikültür A.Ş. tarafından yayınlandı.

Dr. Filiz Mete ve Muhammed Şerbetçi tarafından Antep ağzına göre yazılan Güccük Pirens kitabında, orijinalinin içerisinde bulunan uluslararası üne sahip çizimlere sadık kalındı, sadece kapakta Küçük Prens’i simgeleyen çocuk Gaziantep’in yöresel kıyafetleriyle resmedildi.

Antep ağzıyla yazılan ve 112 sayfadan oluşan kitap, Panorama 25 Aralık Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi, Gazikültür mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür’ün internet sitesi “magazagaziantep.com” ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinden temin edilebilecek.

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"ANTEP AĞZINI DAHA GENİŞ KİTLELERE DUYURMAYA GAYRET ETTİK"

Yürütülen çalışma hakkında açıklamada bulunan Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver, Küçük Prens kitabının çocukların beğenisini topladığını ama asıl hedef kitlesinin yetişkinler olduğunu belirterek, “Gazi şehrimizin temel direklerinden Antep ağzını muhafaza etmek ve gelecek nesillerle buluşturmak zorundayız. Bu düşünce ile Gazikültür olarak Antep ağzı çalışmalarımızı artırdık. 5 ciltlik Gaziantep’te Söylenen Deyimler ve Atasözleri ve Gaziantep kültürünü anlatan hikayelerden oluşan Anteplice Şirin Hanekler kitabını yayımladık. Son olarak dünyaca ünlü bir kitap olan Küçük Prens’i Antep ağzına aktararak Antep ağzını daha geniş kitlelere duyurmaya gayret ettik" dedi.

"ANTEP AĞZINI GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAYI AMAÇLIYOR"

Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ise yayınlanan kitap ile dünyanın en çok okunan kitaplarından olan Küçük Prens’i çocuklarla buluşturduklarını aktararak, “Gelecek kuşaklarımıza şehrimizin sembolü olan Antep ağzını da unutturmamak adına; bir dünya klasiği olan Küçük Prens’i 'Güccük Pirens' adıyla Antep ağzına aktarılmış olarak yayımladık. Bu çalışmayı hazırlarken iki amacımız vardı. Bunlar, çocuklarımızın hayal gücünü arttırmak ve Antep ağzını gelecek kuşaklarımıza aktarmak. Böylece kitap, Antep ağzımızı unutulmaktan kurtulup koruyarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla büyük bir titizlikle hazırlanmıştır” diye konuştu.