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Kültür - Sanat

Ara Güler’in Türkiye’deki Macaristan’ı! Tarihî kareler sergileniyor

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Ara Güler’in Türkiye’deki Macaristan’ı! Tarihî kareler sergileniyor
Başlık ResmiAra Güler’in Türkiye’deki Macaristan’ı! Tarihî kareler sergileniyor

1956 Macar İhtilali’nin ardından Türkiye’ye sığınan 500’den fazla Macarın Pendik’teki yaşamı, Ara Güler’in objektifine yansıdı. Yıllar sonra fotoğraflar ve tarihi haber, özel bir sergiyle yeniden gün yüzüne çıktı.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Macaristan’daki komünist idare ve tek parti baskısına karşı 1956’da yaşanan halk ayaklanması, rejim tarafından sert bir şekilde bastırılmıştı. Hadiseden sonra birçok Macar vatandaşı, farklı ülkelere göç etmek mecburiyetinde kalmıştı. Rejimin gadrine uğramış küçük bir Macar topluluğu da Türkiye’ye sığınmıştı. 500’den fazla Macar vatandaşı, İstanbul Pendik’teki Kızılay Kampı’na yerleşmişti. Meşhur fotoğrafçı Ara Güler ise o tarihte söz konusu kampı ziyaret eder ve Macarların fotoğraflarını çekip haberlerini yapar. Bu haber, “Küçük Macaristan” manşetiyle 29 Mart 1957 tarihli Hayat mecmuasında yayımlanır. Metin ve fotoğraflar 500 kişiye yakın topluluğun gündelik hayatlarını özetler...

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İşte bu kampta çekilen kareler 49 yıl sonra bir sergiye konu oluyor. Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi’nde Ara Güler Müzesi iş birliğiyle açılan “Ara Güler’in Macaristan’ı” adlı sergide, 23 adet fotoğraf ve söz konusu haberin tıpkıbasımı yer alıyor. 1956 Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı’nın 70. yıl dönümünü vesilesiyle hazırlanan sergide, hafızalardan silinen bir hadisenin yansımaları tekrar hatırlatılıyor.

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