Arapça kitaplar fuarda bir arada

“Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı”, İstanbul Fuar Merkezinde devam ediyor.

Pırlantadan kubbeler belki bir milyar kırat! İstanbul’un eşsiz cami̇ kubbeleri̇ bir kitapta toplandı

Pırlantadan kubbeler belki bir milyar kırat! İstanbul’un eşsiz cami̇ kubbeleri̇ bir kitapta toplandı

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından bu sene 9’uncu defa düzenlenen fuar “Kitap Gelecektir” sloganıyla okuyucularla buluşuyor.

Arapça konuşulan ülkeler dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan faaliyete, 30’dan fazla ülkeden 300’ü aşkın yayınevi katılıyor.

İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen kitapseverlerin hem akademik hem de kültürel Arapça kitap ihtiyacını karşılayan fuar, 18 Ağustos’a kadar 10.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek.