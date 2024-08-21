Artuklu Beyi'nin Haçlıları esir tuttuğu Elazığ Harput Kalesi zindanı yoğun ilgi görüyor

Elazığ Harput Kalesi'nde yapılan kazılarda keşfedilen 36 metre derinliğindeki zindan bölgenin en ilgi çeken tarihi alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. 100 basamakla inilen zindan Elazığ'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olarak görülüyor.

Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde Harput Kalesi'nde yapılan kazılarda, 100 basamakla 36 metre derinliğinde bir zindan keşfedildi.

Harput Kalesi Elazığ'ın en önemli tarihi ve kültürel varlıkları arasında yer alıyor.

Burada keşfedilen zindan da turizme kazandırılarak ziyarete açıldı ve yoğun ilgi görüyor.

Elazığ'ın Harput Mahallesi'ndeki Harput Kalesinde gerçekleştirilen kazılarda, 100 basamakla 36 metre derinliğe inen zindanı Artuklu Beyi Belek Gazi Haçlı Seferleri sırasında kullanıyor.

Belek Gazi'nin, Baudouin'in ardından Joscelin ve Galeran'ı da esir alarak bu zindana kapattığı biliniyor.

Geçtiğimiz senelerde restorasyon çalışmaları tamamlanan zindan, 2023 Mayıs ayında ziyarete açıldı. Günümüz turizmine kazandırılan zindan ve diğer kale içi mekanlar da yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Eşi ve çocukları ile birlikte tarihi zindan inen vatandaşlardan Dursun Reçber, ''İstanbul'dan geliyoruz. Sivas Kangallıyız. Merak ettiğimizden dolayı çocuklarımızın da burayı görmesini ve tarihimizi bilmelerini istedik. Tarihimiz güzel ama ön plana çıkmıyor. Aslında insanların bilmesi gereken bir yer. Ancak ne yazık ki biz yanı başımızdaki tarihimizi bilmiyoruz. Burası bayağı da serin. Tarihi dokular çok güzel. Gelip burayı görmek lazım” dedi.

Ela Reçber ise “Buraya ilk defa geliyorum, çok beğendim. Tarihi dokusu mükemmel” diye konuştu.