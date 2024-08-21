Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Artuklu Beyi'nin Haçlıları esir tuttuğu Elazığ Harput Kalesi zindanı yoğun ilgi görüyor

Artuklu Beyi'nin Haçlıları esir tuttuğu Elazığ Harput Kalesi zindanı yoğun ilgi görüyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Artuklu Beyi&#039;nin Haçlıları esir tuttuğu Elazığ Harput Kalesi zindanı yoğun ilgi görüyor

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ Harput Kalesi'nde yapılan kazılarda keşfedilen 36 metre derinliğindeki zindan bölgenin en ilgi çeken tarihi alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. 100 basamakla inilen zindan Elazığ'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olarak görülüyor.

Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde Harput Kalesi'nde yapılan kazılarda, 100 basamakla 36 metre derinliğinde bir zindan keşfedildi.

Artuklu Beyi'nin Haçlıları esir tuttuğu Elazığ Harput Kalesi zindanı yoğun ilgi görüyor - 1. Resim

Harput Kalesi Elazığ'ın en önemli tarihi ve kültürel varlıkları arasında yer alıyor.

Artuklu Beyi'nin Haçlıları esir tuttuğu Elazığ Harput Kalesi zindanı yoğun ilgi görüyor - 2. Resim

Burada keşfedilen zindan da turizme kazandırılarak ziyarete açıldı ve yoğun ilgi görüyor.

Artuklu Beyi'nin Haçlıları esir tuttuğu Elazığ Harput Kalesi zindanı yoğun ilgi görüyor - 3. Resim

Elazığ'ın Harput Mahallesi'ndeki Harput Kalesinde gerçekleştirilen kazılarda, 100 basamakla 36 metre derinliğe inen zindanı Artuklu Beyi Belek Gazi Haçlı Seferleri sırasında kullanıyor.

Artuklu Beyi'nin Haçlıları esir tuttuğu Elazığ Harput Kalesi zindanı yoğun ilgi görüyor - 4. Resim

Belek Gazi'nin, Baudouin'in ardından Joscelin ve Galeran'ı da esir alarak bu zindana kapattığı biliniyor.

Geçtiğimiz senelerde restorasyon çalışmaları tamamlanan zindan, 2023 Mayıs ayında ziyarete açıldı. Günümüz turizmine kazandırılan zindan ve diğer kale içi mekanlar da yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Eşi ve çocukları ile birlikte tarihi zindan inen vatandaşlardan Dursun Reçber, ''İstanbul'dan geliyoruz. Sivas Kangallıyız. Merak ettiğimizden dolayı çocuklarımızın da burayı görmesini ve tarihimizi bilmelerini istedik. Tarihimiz güzel ama ön plana çıkmıyor. Aslında insanların bilmesi gereken bir yer. Ancak ne yazık ki biz yanı başımızdaki tarihimizi bilmiyoruz. Burası bayağı da serin. Tarihi dokular çok güzel. Gelip burayı görmek lazım” dedi.

Ela Reçber ise “Buraya ilk defa geliyorum, çok beğendim. Tarihi dokusu mükemmel” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yük gemisinde maymun çiçeği paniği! Hepsi karantinaya alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyanın en yaşlı insanı Zaro Ağa New York’ta kameralara böyle konuşmuştu - Kültür - SanatDünyanın en yaşlı insanı Zaro Ağa New York’taKütahya Tavşanlı'da 3 bin 750 yıllık fayans mühür bulundu - Kültür - SanatTicari tarihi aydınlatacak 3 bin 750 yıllık mühür bulunduAdana Altın Koza'da Uzun Metraj Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu - Kültür - SanatAltın Koza'nın finalistleri belli olduNostalji müzesi “maziyi hatırla” diyor... Hatıralar canlanır dört bir yanımda! - Kültür - SanatNostalji müzesi “maziyi hatırla” diyor...Yeni “yolların” varlığını haber veriyor! 3.750 yıllık mühür ticareti aydınlatıyor - Kültür - Sanat3.750 yıllık mühür ticareti aydınlatıyorYeni sanat sezonu dopdolu! Efsaneler geliyor - Kültür - SanatYeni sanat sezonu dopdolu! Efsaneler geliyor...
Sonraki Haber Yükleniyor...