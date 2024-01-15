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    • - Güncelleme Tarihi:

    Ayasofya Camii'ne yakışmayan kapı tepki çekmeye devam ediyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ayasofya-i Kebir Camii-i Şerifi 'nin ziyaretçiler için özel olarak yapılan geçiş kapısı şikayetlere sebep oldu. Kapının caminin estetiğini bozan görünüşüne sosyal medyada tepkiler devam ediyor.

    Ayasofya Camii&#039;ne yakışmayan kapı tepki çekmeye devam ediyor
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Ayasofya’da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmalarında ziyaretçiler için hazırlanan galeri katının, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet gişesi kapısının bugün hizmete açılması planlanıyordu. Bugün itibariyle başlayacak olan ziyaretçi kapısı görüntüsüyle pek çok kimseyi rahatsız etti.  

    "AYASOFYA'YA YAKIŞMIYOR"

    Bakan Ersoy’un, daha önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde başlatılacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulaması ile artık tarihî camide uzun kuyruklar oluşmayacak. Özel kapıdan giren ziyaretçilerin gezi güzergâhı koruyucu önlemlerle; kameralar, yangın algılama ve acil anons sistemleriyle techiz edildi. Yeni uygulama ile turistler camideki ibadet ortamını da bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

    Ancak ziyaretçiler için özel olarak hazırlanan kapının dış görünümü ziyaretçilerin tepkisi çekti. Sosyal medyada da pek çok kullanıcı kapının Ayasofya gibi bir esere hiç yakışmadığı dile getirdi.    

    Ayasofya Camii'ne yakışmayan kapı tepki çekmeye devam ediyor

     

    25 AVRO

    Ayasofya’da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri de rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecek.Tarihî camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti ise 25 Avro olacak.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AyasofyaKültür Ve Turizm Bakanlığıİstanbul
    Haberler > Kültür - Sanat > Ayasofya Camii'ne yakışmayan kapı tepki çekmeye devam ediyor
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