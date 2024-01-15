Ayasofya Camii'ne yakışmayan kapı tepki çekmeye devam ediyor

15 Ocak 2024 10:28 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 10:47

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Ayasofya’da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmalarında ziyaretçiler için hazırlanan galeri katının, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet gişesi kapısının bugün hizmete açılması planlanıyordu. Bugün itibariyle başlayacak olan ziyaretçi kapısı görüntüsüyle pek çok kimseyi rahatsız etti.

"AYASOFYA'YA YAKIŞMIYOR"

Bakan Ersoy’un, daha önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde başlatılacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulaması ile artık tarihî camide uzun kuyruklar oluşmayacak. Özel kapıdan giren ziyaretçilerin gezi güzergâhı koruyucu önlemlerle; kameralar, yangın algılama ve acil anons sistemleriyle techiz edildi. Yeni uygulama ile turistler camideki ibadet ortamını da bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

Ancak ziyaretçiler için özel olarak hazırlanan kapının dış görünümü ziyaretçilerin tepkisi çekti. Sosyal medyada da pek çok kullanıcı kapının Ayasofya gibi bir esere hiç yakışmadığı dile getirdi.

25 AVRO

Ayasofya’da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri de rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecek.Tarihî camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti ise 25 Avro olacak.