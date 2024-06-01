Azra Kohen skandal Filistin yorumu sonrası Instagram’ını kapattı

Gazze’de yaşanan insanlık dramının kurgu olduğuna vurgu yapan yazar Azra Kohen tepki çekti. Kohen, gelen eleştiriler sonrası Instagram’ını kapattı.

Yazar Azra Kohen, Gazze’deki saldırılarla ilgili Filistinli aileler üzerinden skandal bir yoruma imza atmıştı. “Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor” diyen Kohen’e tepkiler çığ gibi büyüdü. Eleştirilere dayanamayan Kohen, sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı.

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İsrail’in 7 Ekim’den bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi’ne saldırıları sürüyor. Büyük bir soykırımın yaşandığı Gazze’den acı dolu görüntüler gelmeye devam ederken, yazar Azra Kohen, çocuk ölümlerinin kurgu olduğunu ima etti.

“YAVRUSUNU YEM EDEN KİMSE YAŞAMI HAK ETMİYOR”

Skandal ifadeler kullanan Kohen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla ile 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum. Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum. Onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarınız analiz edebilecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor.”

TEPKİLERE DAYANAMADI

Azra Kohen’e tepkiler büyürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eleştiri oklarının hedefi olan isim tepkilere dayanamayarak sosyal medya hesaplarını kapattı ve sırra kadem bastı. Öte yandan bu gelişmeden hemen önce Kohen’i birçok kullanıcının da tek tek takipten çıkması dikkat çekmişti.