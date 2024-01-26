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    • Bağımlıyken sanatkâr oldular! Bağımsız bir hayata tertemiz bir sayfa açtılar

    "Bağımsız bir hayat"ı tercih edenler, hayatlarında açtıkları tertemiz sayfayı sanat atölyesi çalışmalarıyla sergiledi. Sergide bazı çalışmalar ünlü bir sanatkâra aitmişcesine ilgi gördü.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bağımlıyken sanatkâr oldular! Bağımsız bir hayata tertemiz bir sayfa açtılar
    Resim, Sanat, Eğitim, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Edirne'de bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) atölyelerinde danışanlar tarafından tasarlanan eserler, şehirdeki bir alışveriş merkezinde açılan sergide görücüye çıktı.

    Yeşilay'a başvurarak "bağımsız bir hayatı" tercih edenler, hayatlarında açtıkları tertemiz sayfayı sanat atölyesi çalışmalarıyla sergiledi.

    YEDAM'dan destek alan danışanların İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi usta öğretmenlerin rehberliğinde tasarladığı eserler için bir tören gerçekleştirildi. 

    1 YILDA 120 BAŞVURU

    YEDAM'da yer alan danışanlar, düşüncelerini resme döktü. Yapılan birbirinden farklı eserler, düzenlenen açılışı yapılan sergide gösterime sunuldu.

    Sergi açılışına katılan Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal yaptığı konuşmada, "YEDAM'a 2023 yılında 120 başvuru yapılmış. Artık günümüzde yeni bir bağımlılık türü teknoloji bağımlılığı ile karşı karşıyayız. Sosyal medya dediğimiz başka bir bağımlılığa karşı da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gençlerimizi doğa ile toprak ile buluşturmamız lazım" ifadelerine yer verdi.

    Bağımlıyken sanatkâr oldular! Bağımsız bir hayata tertemiz bir sayfa açtılar

    Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, "2023 yılında Edirne ve Keşan YEDAM tarafından bağımlı ve bağımlı yakınları ile görüşme sayısı bin 191 kişidir. Bağımlılıklarla mücadelemizde Yeşilay'a destek veren başta Valimiz Yunus Sezer olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

    Sergide danışanlar tarafından yapılan 400'e yakın eser ve ödüllü karikatür çizimleri de yer aldı. Sergi çerçevesinde açılan stantta çocuklar için yüz boyama ve çeşitli etkinlikler de yapılarak vatandaşlara da bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ResimSanatEğitim
    Haberler > Kültür - Sanat > Bağımlıyken sanatkâr oldular! Bağımsız bir hayata tertemiz bir sayfa açtılar
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