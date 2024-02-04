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    • Barış Manço kabri başında dualar okunarak anıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    25. vefat yıl dönümünde Barış Manço unutulmadı. Ailesi, yakınları ve sevenleri eşliğinde düzenlenen faaliyetlerin ardından kabri başında Kuran-ı Kerim okundu. Sanatçının ruhuna sevenleri tarafından Fatihalar hediye edildi.

    Anadolu rock müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 25. yılında anıldı.

    Her yıl düzenlenen anma faaliyetinde Barış Manço Vapuru, Manço'nun ailesi, yakınları ve sevenleri eşliğinde Kadıköy'den Kanlıca'ya hareket etti.

    Sefer esnasında Kırklareli Belediyesi Çocuk Korosu, usta müzisyenin sevilen çocuk şarkılarını seslendirdi.

    Ardından Manço'nun Kanlıca'daki kabrinin başında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

    "BEDENLER GİDİYOR, RUHLAR KALIYOR"

    Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun gönüllerde yaşamaya devam ettiğini belirterek, "Eğer 25 yıl sonra bu kadar büyük bir kalabalıkla hala onu anıyorsak, onun şarkılarını söylüyorsak onunla beraberiz diye kabul ediyorum. Bedenler gidiyor, ruhlar kalıyor. O çok büyük bir ruhtu ve bütün sevenleriyle kaldı." dedi.

    Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da babasının bütün kitleleri bir araya getiren bir insan olduğuna dikkati çekerek, "Onun gibi değerler azaldıkça o yaşamaya devam ediyor. Baktığımızda burada belki bir araya gelmeyecek birçok insan onu birlikte yad etti. Demek ki hala bizi bağlayan değerlere ihtiyacımız var." diye konuştu.

    Manço, babasının mirasını genç nesillere aktarmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz aile olarak bunca zamandır üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Gücümüz yettiği kadar onun hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Kültür - Sanat > Barış Manço kabri başında dualar okunarak anıldı
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