Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali, “Başka bi’ festival” mottosuyla bu yıl 11’inci defa yapılıyor.

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Festival, evvelki akşam Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Festivalin açılışında, genç sinemacıların çalışmalarından “Işıkla Karanlık Arasında: Lütfi Ömer Akad” belgeseli ile “Dana Dili” adlı kurmaca filmin özel gösterimi yapıldı. Festival Başkanı Aşkın Özcan, burada yaptığı konuşmada, “Başka bir festival olma iddiasının altını doldurmak adına çok efor sarf ediyoruz. Bir gençlik festivaliz. Gençlerimizin dinamizmiyle, heyecanıyla festivalimizi güzel işlere imza atmak üzere planlıyor ve bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi. Festivalin Art Direktörü Abdulhamit Güler de kısa filmcilerin buluşma noktası hâline gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

53 KISA FİLM GÖSTERİLECEK

Festival çerçevesinde bu yıl 53 kısa filmin yanı sıra erişilebilir özel gösterimler, Filistin özel seçkisi ve ilk kez düzenlenecek “Ustaların Kısası” seçkisi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Programda ayrıca yönetmen Reis Çelik’in katılımıyla “Yönetmenlik” başlıklı ustalık sınıfı, oyuncu Serhan Süsler’in gerçekleştireceği oyunculuk atölyesi, “Yönetmenin Dünyası”, “Belgeselcilik” ve “Dijital Platformlar ve Sinema” başlıklı söyleşiler yer alacak. Festivalin gösterim ve etkinlikleri 28 Kasım’a kadar AKM Yeşilçam Sineması’nda devam edecek.

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