Hindistan, Gazze’de öldürülen 5 yaşındaki Hind Rajab’ın hikayesini anlatan Oscar adayı film 'The Voice of Hind Rajab'ın gösterimini yasakladı. Yetkililer, filmin Hindistan-İsrail ilişkilerini zedeleyebileceğini öne sürerken, muhalefet ise filmin yasaklanmasını 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

Hindistan, Gazze’de geçen yıl İsrail’in Hamas ile çatışmaları sırasında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hind Rajab’ın hikayesini anlatan Oscar adayı film The Voice of Hind Rajab'ın (Hind Rajab'ın Sesi) gösterimini yasakladı.

Filmin Hindistan dağıtımcısı Jai Viratra Entertainment, Central Board of Film Certification (CBFC) yetkililerinden birinin, filmin Hindistan’da vizyona girmesinin “İsrail ile ilişkileri zedeleyeceğini” söylediğini aktardı.

Filmin dağıtımcısı Manoj Nandwana, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Filmi gösterim için kurula sunduktan sonra onay almayacağının net olduğunu gördüm. Ancak resmi bir bildirim almadım. Film dünya çapında gösterildi. Hindistan için neden hassas veya sakıncalı olsun?” ifadelerini kullandı.

Buna karşın film, geçen yıl Kasım ayında Hindistan’ın doğusundaki Kolkata kentinde düzenlenen uluslararası bir film festivalinde gösterilmişti.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

Hindistan, İsrail ile savunma, tarım, teknoloji ve siber güvenlik alanlarında ilişkilerini genişletiyor. Geçen ay Başbakan Narendra Modi, 2017’den sonraki ikinci resmi ziyareti kapsamında İsrail’i iki günlüğüne ziyaret etmişti; ziyaret, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik hava saldırılarından sadece birkaç gün önce gerçekleşti.

Ülkedeki muhaliflerden Shashi Tharoor, filmin yasaklanmasını “utanç verici” olarak nitelendirdi. Tharoor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Demokraside bir filmin gösterimi, toplumumuzun ifade özgürlüğünü yansıtır ve hükümetler arası ilişkilere bağlı değildir. Yabancı ülkelere hakaret edebilir diye kitapların veya filmlerin yasaklanması uygulaması derhal sona ermelidir. Bu, olgun bir demokrasiye yakışmaz.” ifadelerini kullandı.

