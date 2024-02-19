Bayburt'ta Rus ve Ermeni mezalimi ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşattı

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü sergi düzenlendi. Sergide 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşları, 1916-1918 Rus işgali ve Ermeni mezalimi anlatıldı.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Bayburt Belediyesi organizasyonuyla Bayburt Valiliği Dede Korkut Şehir Müzesi'nde 21 Şubat konulu video gösterimi ve sergi düzenlendi.

Sergide, kurtuluş kutlamalarında çekilen eski fotoğraflar ile Bayburt'un yer aldığı en eski fotoğraflar sergilendi. Bayburt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi izlendi.

Sinevizyon gösteriminde, 1916-1918 Rus işgali ve Ermeni mezalimini yaşayan dönemin yaşça büyük insanlarının röportajlarına yer verildi.

O yıllarda Kültür ve Turizm Müdürü olan Başkan Pekmezci'nin yaptığı röportajlar, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Ermeni zulmüne maruz kalan Bayburtlu vatandaşların yaşadıklarının anlatıldığı sinevizyonda, çetelerin Müslümanlara kadın, çocuk, yaşlı demeden yaptığı zulümler bir kez daha gözler önüne serildi.

Programda konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "Bu hafta Bayburt'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. Cumartesi günü Kop Dağı'nda Şühedaya Saygı Yürüyüşüyle beraber başlayan programımız hafta boyunca titizlikle sürdürülecek. Bugün burada Dede Korkut Müzesi'nde tarihimizi, işgali ve bugünü anlatan fotoğraf sergisinin akabininde belediyemiz tarafından hazırlanan video gösterimini izledik. İşgal yıllarını yaşayan büyüklerimizin anlattıkları arşivlere baktığımızda, yazılı ve sözlü kaynakları izlediğimizde bu vatan çok kolay elde edilmemiştir." diyerek teşekkür konuşması yaptı.