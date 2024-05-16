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Bayburt'ta şaşırtan müze!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bayburt&#039;ta şaşırtan müze!
Kenan Yavuz, Müze, Kültür Ve Turizm, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bayburt Demirören ilçesine bağlı Beşpınar köyünde bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, yeni turizm destinasyonlarından biri olmayı amaçlıyor.

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, Kuruçeşme Alaf'da müzenin içeriği, kuruluş amacı ve gelecek projeleri ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yavuz, müzenin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getirerek, "Projenin ortaya çıkış motivasyonu Anadolu köylerinin boşalması, mimari dokunun hasar alması, yaşatılması gereken güzelliklerin yok olmaya yüz tutması, iç göçle hızlanan kültür dönüşümünün bize ait olan değerleri yok etmeye başlaması ve tabii ki doğduğum topraklara vefa borcu oldu." dedi.

"TAŞLARLA KONUŞMAYI UNUTTUĞUMUZ İÇİN BETONA BOĞULDUK"

Müze ile kırsal hayatın sıkıntılarını gündeme taşımaya çalışacaklarını ve 24 bin metrekare alana taşlarla inşa edilmiş 26 mekandan oluştuğunu belirten Yavuz, "Mottolarımızdan bir tanesi taşların konuştuğu mekan. Taşlarla konuşmayı unuttuğumuz için betona boğulduk, bu da değerlerimizi ezip geçiyor. Avrupa Birliği bu konuda önemli adımlar atıyor. Bizim de ülke olarak somut ve somut olmayan miraslarımızı korumamız gerekiyor. Sayısız mirasımız ne yazık ki yok oluyor ve kuşaklar arasındaki kopuş bu deformasyonu hızlandırıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bayburt'ta şaşırtan müze! - 1. Resim

Kenan Yavuz, turizm faaliyetlerini yaparken özgün değerleri ve yapıları koruduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Turizmin sürdürülebilir olması için Anadolu'nun her bölgesine yayılması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Kültür Yolu Festivalleri' projesi de bu anlamda bize destek oluyor. Fiziki ve ekonomik imkanlar sağlanmasıyla köyden kente göç etmenin bir gerekçesi kalmamasına rağmen 'gençler neden hala şehre gitmeye çalışıyorlar' sorusunun cevabını bulmak zorundayız."

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"MÜZEMİZ DÜNYADA AĞLANARAK, DUA EDİLEREK GEZİLEN TEK MÜZE"

Sosyal faaliyetlerle bir "ekomüze" oluşturduklarını altını çizen Yavuz , Bayburt ve Doğu Karadeniz'in kültür ve deneyim turizminde yeni bir destinasyon olmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Müzemiz dünyada ağlanarak, dua edilerek gezilen tek müze. İnsanlar müzeye geldiklerinde geçmişleriyle karşılaşıyor. Bu noktada ilimize inşa edilen havaalanı ve müzemizin de katkısıyla bu bölgenin turizm destinasyonuna dönüşmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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