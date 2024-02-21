Bergama'ya Bakanlıktan 1 milyar lira bütçe!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bakanlığın Geleceğe Miras Projesi’nin 4. toplantısını Bargama Asklepion'unda yaptı. 1 milyar TL bütçe ayrıldığı açıklanan projeyle Bergama'daki kazıların 12 aya yayılması sağlandı. Kazı Heyeti Başkanlığı'na Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğr. üyesi Prof. Dr. Yusuf Sezgin getirildi.

Bergama Asklepion'unda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 'Geleceğe Miras Bergama Projesi'nin lansmanı yapıldı.

Asklepion Amfitiyatrosu’nda yapılan lansman öncesi Bergama'nın tanıtım videosu izlendi.

Toplantıda konuşan Bakan Ersoy projeyi şöyle anlattı:

"İlk üçünü Efes, Hierapolis ve Aphrodisias’ta gerçekleştirdiğimiz toplantıların dördüncüsünde bugün 'Geleceğe Miras Bergama' projemizi açıklıyoruz.

“12 AY BOYUNCA 144 KAZI ÇALIŞMASI”

Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye’de 'Arkeolojik Kazıların 12 Aya Yayılması' projemizi başlatmıştık.

2023 sonu itibarıyla 133 kazı alanında hayat geçirilmiş olan bu uygulamada çok ciddi kazanımlar elde ettiğimizi ve 2024’de 144 kazı alanında bu uygulamayı sürdüreceğimizi daha önce belirtmiştim.

Sizlerin aracılığıyla bu sözü yerine getirdiğimizi ve bugün 144 kazı çalışmasının 12 ay esasına göre yürütüldüğünü ifade etmek isterim.

“163 YIL SONRA YENİ BİR SAYFA”

Söz verdiğimiz gibi 'Geleceğe Miras' projemiz kapsamında, yabancı kazı çalışmalarının başına Türk bilim insanlarından birer 'koordinatör' görevlendirme işlemlerini de tamamladık.

Böylece Türk arkeoloji tarihinde, 163 yıl sonra yeni ve millî bir sayfa açtık.

Yine arkeolojik kazılarımızın hem bütçelerini hem de lojistiklerini daha önce görülmemiş oranlarda arttırarak kapsamlarını genişletirken, sonuç alma sürelerini mümkün olduğunca kısaltıyoruz.

Sözün özü, Türk arkeolojisinde 60 yılda yapılanlara eşdeğer işi 4 yılda yapma hedefimize ulaşmak için bütün imkânları seferber ediyoruz ki başta antik kentlerimiz olmak üzere sahip olduğumuz kültür varlıkları en kısa sürede gün yüzüne çıkarılsın, ayağa kaldırılsın ve ülkemiz için bir katma değere dönüşsün.

Bergama, söz konusu bu antik kentlerimizden bir tanesi.

“1 MİLYAR TL BÜTÇE”

Bergama Amfitiyatrosu, Anadolu'daki en iyi korunmuş örneklerden ve Roma mimarisinin bir simgesi olarak yüksek turizm potansiyeline sahip.

Bu alanı da konservasyon ve çevre düzenleme projesi ile turizme kazandıracağız.

Bergama Arkeoloji Müzesi bina onarımı, teşhir ve tanzimi için de ayrıca bir bütçe ayırdık. Buradaki çalışmalara da hemen başlamayı planlıyoruz.

2024 yılında öncelikle Akropol ve Asklepion alanlarında gece aydınlatma çalışmaları yapacağız. Bütüncül bir çevre düzenleme projesi ile de tüm Pergamon antik kentinin gece aydınlatma çalışmalarını tamamlayarak ören yerini gece ziyaretine açacağız.

Hâlihazırda başlayan uygulamaların yanında sözünü ettiğim bu projeleri de son derece yoğun bir mesai harcayarak tamamlayacağız.

Neticede Bergama Antik Kenti’nin, ulusal ve uluslararası kültür-turizm vitrininde hak ettiği öncelikli yeri almasını sağlayacağız. Bu süreç için öngördüğümüz bütçe ise 1 milyar TL’dir."