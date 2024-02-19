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    • Haberler > Kültür - Sanat > Berlin Film Festivali’nde “Hanau Saldırısı” unutulmadı

    Berlin Film Festivali’nde “Hanau Saldırısı” unutulmadı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Berlin Film Festivali’nde “Hanau Saldırısı” unutulmadı
    Berlinale, Berlin Film Festivali, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

    Berlin Film Festivali devam ederken sanatseverler tarafından "Hanau Saldırısı" kırmızı halıda anıldı. 19 Şubat'ta yapılan saldırı "ırkçı bir katliam" olarak kayıtlara girmişti.

    Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler, 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'ndeki kırmızı halıda anıldı.

    Kırmızı halıya gelen bir grup, ellerinde pankartlar taşıdı ve katliamda hayatını kaybedenlerin isimlerini saydı.

    Berlin Film Festivali’nde “Hanau Saldırısı” unutulmadı

    HANAU SALDIRISINDA NELER OLMUŞTU? 

    19 Şubat 2020 günü akşam 22.00 civarında iki saldırı gerçekleşti. İlki Hanau merkez meydanındaki Midnight Bar'da, ikincisi ise Kesselstadt’ın batısında Arena Bar & Café'deydi.

    Her iki işletmenin de çoğunlukla Türk müşteri kitlesine sahipti.

    İlk saldırı sonucunda dört kişi, ikincisinde ise beş kişi öldürüldü.

    Polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ertesi gün saat 05:15'te Tobias Rathjen olarak teşhis edilen saldırganın ve annesinin dairelerinde ölü bulunduğu açıklandı.

    Alman polisi saldırganın olaydan sonra eve döndüğünde kendini vurduğunu açıkladı.

    Perşembe sabahı itibarıyla ikinci saldırıda yaralanmış kişilerden birinin ölmesi ile toplam ölü sayısı 11'e ulaştı.

    Ölenlerin dördünün Türk diğer kişilerin ise Afgan, Boşnak, Bulgar, Rumen ve Sinti kökenli olduğu açıklandı.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
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