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Haberler > Kültür - Sanat > ‘Bir Taşın Hafızası’ Filistin’i anlatıyor! Yeni oyun seyirciyle buluştu

‘Bir Taşın Hafızası’ Filistin’i anlatıyor! Yeni oyun seyirciyle buluştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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‘Bir Taşın Hafızası’ Filistin’i anlatıyor! Yeni oyun seyirciyle buluştu
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tiyatro Teyakkuz grubunun Filistin’de yaşanan dramı işlediği “Bir Taşın Hafızası” isimli ilk oyunu, 13 Haziran akşamı İstanbul’daki AKM’de seyirciyle buluştu.

MURAT ÖZTEKİN - YediHilal iş birliğiyle üniversiteli gençler tarafından hazırlanan oyun, gençliğinde haber yapmak için gittiği Filistin’de büyük bir dönüşüm yaşayan İngiliz gazeteci David’in yıllar sonra “Yusuf” olarak aynı  topraklara geri dönme isteğiyle gelişiyor.

Şahsi bir arayış hikâyesinden üniversal bir çağrıya dönüşen oyun, Filistin’de günümüzde yaşanan yıkıma dair bir perspektif sunuyor. Hakan Hüseyin Gül’ün yazıp yönettiği eserin, dekor ve kostüm tasarımını ise Numan Noyan Küçük üstleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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