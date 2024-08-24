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Böylesi yok! Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki Roma tiyatrosu gün yüzüne çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki tiyatro gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Mevlüt Eliüşük, "Özellikle Paflagonya'ya baktığımızda, bu zamana kadar tespit edilmiş bir tiyatro yok. Bölgenin tek tiyatrosu olması bağlamında önemli." dedi.

Böylesi yok! Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki Roma tiyatrosu gün yüzüne çıkarıldı - 1. Resim

Zımbıllı Tepe mevkisindeki tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'te 2006'da başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.

Böylesi yok! Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki Roma tiyatrosu gün yüzüne çıkarıldı - 2. Resim

Eliüşük, bu yıl hem villa hem de tiyatroda eş zamanlı kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini söyledi. Roma tiyatrosunun milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısında, Antoninler döneminde İmparator Commodus tarafından yaptırıldığını belirten Eliüşük, "Yapının ilk inşaatını biliyorduk ama tam olarak ne zaman terk edildiğiyle ilgili kesin veriler elimizde yoktu. Mevcut buluntular, tiyatronun 4. yüzyılın sonundan itibaren terk edildiğine işaret ediyor." dedi.

Böylesi yok! Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki Roma tiyatrosu gün yüzüne çıkarıldı - 3. Resim

Tiyatro bölümünde son 2 yıl yoğun arkeolojik kazı yaptıklarını anlatan Eliüşük, şöyle devam etti: "Roma tiyatrosunun aşağı yukarı yüzde 80'lik bölümünün arkeolojik kazısını tamamladık. Bu kapsamda orkestranın tamamı ortaya çıkarıldı. Yapıyla ilgili 2023 yılında restorasyon ve konservasyon projelerini hazırladık. Bu projeleri Ankara Koruma Bölge Kurumu onayladı. Son çalışmalarla mevcut projeyi revize edeceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren destek bulabilirsek, yapının restorasyon çalışmalarına başlayacağız."

Böylesi yok! Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki Roma tiyatrosu gün yüzüne çıkarıldı - 4. Resim

Kazı çalışmalarını çok uluslu bir ekiple yürüttüklerini dile getiren Eliüşük, akademisyen, uzman ve işçilerle 34 kişinin çalışmalarda görev aldığını söyledi.

Tiyatronun önemine değinen Eliüşük, şunları kaydetti: "Özellikle Paflagonya'ya baktığımızda, bu zamana kadar tespit edilmiş bir tiyatro yok. Bölgenin tek tiyatrosu olması bağlamında önemli. Pompeiopolis'teki Roma imparatorluk dönemine tarihlenen yapılara baktığımızda, yoğun mermer kullanımının olduğunu görüyoruz. Yoğunluğun en fazla olduğu yapı, şu an için tiyatro. Tiyatroda ayrıca bir çalışmamız daha olacak. Bu yıl sonuna kadar aktif şekilde çalışmalarımız devam ederse 'scaenae frons'un (Roma tiyatrosunun kalıcı sahne arka planı) yıkıntılarını da tespit edeceğiz. Üç boyutlu lazer belgelemeyle buradan çıkan mimari eserlerin ilk inşa edildiği andaki hallerini bilgisayar ortamında ayağa kaldıracağız."

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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