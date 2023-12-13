British Museum’dan çalınan 2 bin eserin soruşturması tamamlandı

13 Aralık 2023 11:27 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 11:29

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: BBC

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ve dünyanın en büyük müzelerinden olan British Museum’dan çalışan eserlerle ilgili başlatılan bağımsız soruşturma tamamlandı.

Müze yönetiminden yapılan açıklamada, çoğu antik Yunan ve Antik Roma koleksiyonlarından, kataloglanmamış mücevher ve takılardan oluşan yaklaşık 2 bin objenin çalındığı ya da hasar gördüğü sonucuna varıldı.

Müze başkanı George Osborne, BBC’ye verdiği röportajda, hırsızlık ilgili sorumlu olduğunu düşündükleri kişinin kendileriyle iş birliği yapmayı kabul etmediğini söyledi. Osborne, olayın aydınlatılması için şüphelendikleri personelin neyi amaçladığını öğrenmeye çalıştıklarını ancak bir cevap bulamadıklarını da belirtti. Osborne ayrıca bu hırsızlık olayından ders çıkardıklarını, koleksiyonun güvende olduğundan emin olmak için çalıştıklarını söyledi.

ESERLER E-BAY’DA SATILDI

Olayla ilgili olarak yapılan incelemede ise eserlerin eBay’da satıldığı ortaya çıktı. Devam eden adli soruşturma nedeniyle çalıntı eserlerle yapılan ticaretin boyutu açıklanmasa da BBC'nin bildirdiğine göre şüphelinin eBay'deki satıştan 100 bin sterlin (116 bin euro) elde ettiği tahmin ediliyor.

British Museum'a ait eserleri eBay'de keşfeden ve iki yıl önce müze yönetimini uyaran bir antikacı, eserlerin ortalama 50 sterlinden (50 euro) alıcı bulduğunu ifade etti.

British Museum’daki hırsızlık olayının ardından müzenin Müdürü Hartwig Fischer istifa etmişti.

HER YIL 6 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ ALIYOR

Dünyanın en önemli müzelerinden biri olan British Museum, her yıl 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret ediliyor. Müze, 8 milyon eserden oluşan kalıcı koleksiyonu ile dünyanın en büyük ve en kapsamlı koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.