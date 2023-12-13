Milyonların önünde tokat yiyen sunucu, Altın Küre Ödülleri'ni sunmaya yanaşmadı

13 Aralık 2023 10:42 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 11:12

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: CNN

7 Ocak 2024’te 81. kez dağıtılacak Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. ‘Succession’ En İyi Drama Dizisi dalı dahil toplam dokuz adaylıkla öne çıkarken, sinemada ise ‘Barbie’ dokuz adaylıkla zirveye yerleşti. 2023 yılının en yüksek gişe hasılatını elde eden film unvanını sekiz adaylıkla ‘Oppenheimer’ takip etti.

YENİDEN TEKLİF GİTTİ, SICAK BAKMADI

Altın Küre Ödülleri’nin adayları belli olurken, heyecanla beklenen ödül gecesini ise kimin sunacağı henüz netleşmedi. Daha önce iki kez Oscar sunuculuğu yapan Chris Rock, bu yıl sunuculuk yapma teklifini reddetti. CNN’in haberine göre ünlü komedyene teklif götürüldü ancak Rock buna sıcak bakmadı.

‘OSCAR TOKADI’ GÜNDEM OLMUŞTU

2022 Oscar Ödül töreninde sunuculuk yapan Chris Rock’a, oyuncu Wil Smith’in attığı tokat dünya gündemine oturmuştu. Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca ünlü oyuncu bir anda sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in “Karımın adını ağzına alma” diye iki kez bağırması kameralara yansımıştı.

Daha sonra ise Will Smith, sunucu Chris’ten, geceye katılanlardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür dilemişti.

KİMİN SUNACAĞI NETLEŞMEDİ

Chris Rock’ın sunuculuk yapmayı reddetmesinin ardından başka isimlere teklif götürüldü. ‘Smartless’ adlı dizinin yıldızları Will Arnett, Sean Hayes ve Jason Bateman’a birlikte ödül törenini sunmaları için teklifte bulunuldu. Ancak onlar da bunu geri çevirdi. Öte yandan sunuculuk için düşünülen bir diğer isim olan Ali Wong'un da teklifi geri çevirdiği konuşulanlar arasında. Altın Küre Ödülleri’nin sunuculuğunu kimin üstleneceğinin kamuoyuyla paylaşılması merakla bekleniyor.