Bu defa biz iade ettik! Moche kültürüne ait 2000 yıllık kolye ülkesine teslim edildi

Kültür Bakanlığı tarihi eserlerin ait oldukları ülkelere teslim edilmesi konusunda yürüttüğü çalışmalarda yeni bir teslim faaliyetine imza attı. Moche kültürüne ait, M.Ö. 200 – M.S. 600 yıllarına tarihlenen 2000 yıllık kolye Peru'ya iade edildi.

Tarihi eserler çeşitli şekillerde bulundukları ülkelerin dışında müzelerde ya da müzayede satışlarında ortaya çıkıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı takip çalışmalarıyla Türkiye'ye ait tarihi eserlerin iadesi konusunda adımlar atıyor.

Şimdiye kadar 13 bin 283 eser 2002-2025 yılları arasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından getirildiği biliniyor.

MOCHE KÜLTÜRÜNE AİT KOLYE

Bu çalışmalar kapsamına Peru'ya ait tarihi bir kolye iade edildi. Kolye, Peru Ankara Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz'a Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından teslim edildi.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kararlı adımlar atan Bakanlığımız, bir yandan kendi kültürel mirasına sahip çıkarken, bir yandan da evrensel sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Son 20 yılda 13 binden fazla kültür varlığımızın ülkemize iadesini sağlayan Bakanlığımız, ilkesel duruşu ve uluslararası iş birliği anlayışıyla, eserlerin ait olduğu ülkelere yönelik iade süreçlerini de başarıyla yürütüyor. Bu anlayışla, Moche kültürüne ait, M.Ö. 200 – M.S. 600 yıllarına tarihlenen tarihi kolye, Bakan Yardımcımız Sayın Gökhan Yazgı ile Peru’nun Ankara Büyükelçisi Sayın Cesar Augusto De Las Casas Diaz’ın katılımıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde düzenlenen törenle Peru’ya teslim edildi. Kültürel mirasa duyduğumuz saygı ve insanlığın ortak değerlerini koruma kararlılığımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Moche kültürü (diğer adlarıyla Mochica ya da Moche uygarlığı), günümüz Peru'sunun kuzey kıyılarında, yaklaşık M.S. 100–700 yılları arasında varlık göstermiş gelişmiş bir And uygarlığı olarak biliniyor.